Se bilder fra rulleskirenn – og sjekk lokale resultater:

BIBO: Søndag 20. august arrangerte IL Ivrig kretsmesterskap for rulleski på Bibo. Her finner du bilder fra rennet – og her får du de lokale resultatene:

Se bilder fra rulleskirenn på Bibo 2017

Lokale resultater:

Sprint:

Gutter 11 år: 2. plass Oscar Joberg-Horn

Jenter 11 år: 2. plass Lovise Horn

Gutter 13 år: 4. plass Vebjørn Horn og 7. plass Herman V. Langedrag

Gutter 14 år: 6. plass Sebastian Joberg Horn

Gutter 15 år: 8. plass Andreas Fon Heierstad

Gutter 16 år: 3. plass Martinius Hage Gunnerød

Fellesstart:

Gutter 11 år: 2. plass Oscar Joberg-Horn og 4. plass Thorben Grytnes Thornquist

Jenter 11 år: 2. plass Lovise Horn

Gutter 13 år: 4. plass Vebjørn Horn og 9. plass Herman V. Langedrag

(henholdsvis 3. plass og 8. plass i kretsmesterskapet)

Gutter 14 år: 6. plass Sebastian Joberg Horn

Gutter 15 år: 10. plass Andreas Fon Heierstad

Gutter 16 år: 7. plass Martinius Hage Gunnerød

