Ungdommer fra 14 land opplever Re og omegn: – Fascinert av de lange, lyse sommernettene!

BAKKE MØLLE: Fredag var 14 ungdommer fra 14 land samlet til grillkveld på Bakke mølle. De lenger sørfra lar seg imponere over våre lange, lyse sommernetter.

Ungdommene i alderen 17 – 19 år deltar på en sommerleir som startet i Grimstad, fortsatte i Stavern og avsluttes i Re, forteller leirkoordinator Torbjørn Lia i Re Rotary.

Kom til Re via vannveien

Ungdommene ble hentet i Stavern torsdag 10. august og innkvarteres noen netter på Sandssletta og noen netter hos lokale Rotary-medlemmer.

Torbjørn Lia forteller at ungdommene først opplevde å få kontakt med sjøen og skjærgården da de kom til Re. Halvparten ble kjørt med ribber fra Stavern til Sandsletta, der har de kunnet bade og bo ved vannet.

Torsdag 10. august besøkte de Munchs hus i Åsgårdstrand. Fredag var de på sjukehuset i Tønsberg og på Slottsfjellmuseet hvor de så på hulene i fjellet.

Deretter var det gårdbesøk hos familien Folkvord. Lørdag gikk turen med tog til Oslo hvor det var guidet tur med besøk på Slottet, universitetet, Stortinget, operaen og Vigelandsparken.

Søndag sto et besøk i ”Høyt og Lavt klatrepark” på programmet, og i dag mandag 14. august er det avreise fra Gardemoen.

Lange, lyse Re-netter

De lyse sommernettene her i nord er fascinerende for de som kommer lenger sørfra, forteller ungdommene til ReAvisa.

Tanken bak leiren er at ungdommen skal knytte forbindelser og skape forståelse. Da ReAvisa besøkte Bakke mølle var en gruppe på vei tilbake til mølla etter en rotur på Storelva. De stilte villig opp til et gruppebilde for ReAvisa.

Øivind Skjeggerød ved Bakke Mølle viste ungdommene rundt på mølla og demonstrerte at den gamle turbinen virker enda.