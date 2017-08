Re-gutta slåss seg til sluttspillet i Danacup!

HJØRRING/RE: Etter en superspennende straffekonk fikk Re-gutta bryne seg på et brasiliansk topplag i sluttspillet.

24 Re-gutter reiste til Danacup i Danmark 23. juli. Re FK gutter 14 stilte med to lag: Re 1 og Re 2. De hadde også med fire reserve spillere født i 2005 og 2006. Se lagoversikten i bunn av saken.

Super innsats!

Begge lag spilte en kamp tirsdag og to kamper onsdag i innledende gruppespill. Re 1 var i gruppe med Råde, Viking og Tårs Ugilt fra Danmark. Re 2 var i gruppe med HSV FB, Sandved og Horne Hirtshals fra Danmark.

I første kamp for Re 1 ble det 1 – 1 mot Råde og det var Niklas Årøy som scoret det viktig målet som gjorde at Re fikk med seg ett poeng.

Re 2 derimot tapte sin første kamp, men 12 år gamle Sander Jørnsen scoret sitt første mål i Re gutter 14 drakt. I tillegg til Sander spilte også Emil Langslet, Samuel Neergård og William Geving som underårede reserver.

Alle gjorde en super innsats!

Til sluttspillet med stil!

Dag to var en viktig dag for begge Re lagene, det lå mye press på gutta:

Re 1 spilte en utrolig bra kamp mot Viktig hvor Re slo Viking 5-1. Målscorere for Re på denne kampen var: August Horn, Viktor Jørnsen x 2, Andreas Heierstad og Daniel Palm.

Re 2 hadde en god kamp mot Sandved, men det ble med et tap i denne kampen også til tross for solid innsats.

Guttene var ute av mulighetene for å avansere til A-sluttspill, men skulle avslutte gruppespillet med stil i siste kamp mot puljevinner Horne Hirtshals.

Med humør på topp og heroisk innsats, og en foreldregruppe som heiet som aldri før, leverte guttene en svært god kamp. Det holdt dessverre ikke til seier, men mot et veldig godt lag var dette Re 2 sin beste kamp.

Re 1 spilte sin siste gruppespill kamp mot Tårs Ugilt, noe som var en ren gruppefinale, hvor vinner ville gå direkte til sluttspillet og 1/32-dels finale – og gjett hvem som vant? Re, selvfølgelig!

Enda en seier på straffekonk

Re 1 som spilte 1/32- dels finale mot Byåsen endte i straffekonk. Her ble fem håpefulle gutter plukket ut: Oscar Langslet, Andreas Heierstad, Viktor Jørnsen, Adrian Grønberg og August Horn.

Det stod 4 – 4 etter ordinære straffer og det måtte avgjøres på enkeltstraffer. Her tok Daniel Palm og Kevin Lindestad hver sin før Jermimi reddet Byåsen sin 7 straffe og vi vant 6 – 5. Det var helt vilt og foreldre og publikum satte stor pris på underholdningen.

Re 1 var da klare for 1/16-dels finale mot Pequeninos do Jockey som skulle spilles torsdag kveld på Centrum Field i Hjørring, og det ble begrenset med tid til restitusjon for guttene foruten litt mat og litt tid til å forflytte oss til bane 11 som kampen skulle spilles på.

Med en liten utladning etter kampen mot Byåsen var ble det tøft å hamle opp med brasilianerne.

– Vi begynte veldig bra, men mistet intensiteten og tempo utover i kampen og da de tok ledelsen 1 og 2 – 0 rett før pause ble det vanskelig. Jerimi stod glittrende i mål og vi kom ut av dette med hevet hode, rapporteres det.

Re 2 møtte Sandesund IL i 1/64 dels finale. Re 2 hadde ikke samme glød i bena denne kampen og var nok litt preget av mange kamper på få dager. Sjøl om det ble tap, var trenerne veldig fornøyd med guttas innsats!

Kort om Re FK G14:

Lagledere: Herman Heierstad og Henning Jørnsen

Trenere: Knut Nåtedal og Terje Gjersøe

Spillerne til Re G14 til Dana Cup (Re 1 = B14-1) og (Re 2 = B14-2):

Adrian Kjærnes B14-1 Adrian Grønberg B14-1 Andreas Heierstad B14-1 Ansgar Islann Fremstad B14-1 August Horn B14-1 Daniel Palm B14-1 Henrik Heierstad B14-1 Jeremi Kamecki B14-1 Kevin Lindestad B14-1 Niklas Flåten Årøy B14-1 Oscar Langslet B14-1 Sander Nåtedal B14-1 Viktor Jørnsen B14-1 Are Edvard Geving B14-2 Erlend Bae B14-2 Espen Stokland B14-2 Even Kommedal B14-2 Johannes Ringen B14-2 Jonatan Neergård B14-2 Kristian Rying Horn B14-2 Marius Himberg B14-2 Michael Pedersen B14-2 Mikael Himberg B14-2 Wasawat Sukprasert B14-2 Reserver: Sander Jørnsen B14-2 Emil Langslet B14-2 William Geving B14-2 Samuel Neergård B14-2

