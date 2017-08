Er du klar for festival på Revetal?

REVETAL: Re minifestival starter i kveld – med bare lokale band, som vanlig. Ifølge Yr.no skal det bli et flott festivalvær gjennom hele helga.

Helga 4 – 5. august arrangeres Re minifestival – som med åra har vokst seg fra mini til stor. På det meste har godt over 1.000 festivalbilletter blitt rivi bort.

– Det er jo luksus, for vi er ganske bortskjemt her i lille Re med så mange bra lokale band å fylle plakaten med hvert eneste år, forteller Roger Noren på Restauranten – for anledningen også festivalsjef.

Bare lokale band

Fredag speller Revolver – som i år har gjort et comeback etter flere år i dvale. Siste konserten før flere års pause var faktisk på Revetal og Re minifestival for fem år siden.

Fredagen avsluttes med Wonderboys, som covrer for det meste musikk fra noen tiår tilbake, men også nyere partyrock.

– Wonderboys trakk mye folk da de spilte forrige gang for tre år siden. Da var det stinn brakke, forteller Roger.

Lørdag starter rolig med DJ-duoen Mogen og Lynx. De skal mikse musikk både før og etter live-musikken: Sats og Wrong Directions spiller lørdag.

Fredrik Bertelsen og Bengt Kenneth Ivarsson i Wrong Direction forteller at det blir en del nye låter blant coverlåter med et stort spenn.

– Sjøl om navnet Wrong Direction på en måte spiller på One Direction, er vi ikke et tributeband til One Direction, altså.

– Vi speller det vi syns er gøy. På slike jobber, som Re minifestival, er det ekstra gøy å spille litt stadionlåter, som for eksempel U2, Foo Fighters, Kings of Leon – og vi er til og med innom litt Elvis, forteller Bengt Kenneth.

– Det kan vi vel kalle en god miks?

Ble med i et band – fikk kone og barn med på kjøpet

Wrong Direction har et ørlite 5-årsjubileum i år, forteller Bengt Kenneth.

– Det er moro å spelle det som funker. Nå veit vi mye om hva som funker og ikke funker – hva folk vil ha.

Bengt Kenneth kom til Re for å spille med bandet for fem år siden, møtte på hjemveien sin framtidige kone – og i dag spiller han ikke bare i band her i Re, men har flytta hit og etablert seg med kone og barn.

– Jeg ble med i et band og fikk meg ei kone på kjøpet. Ikke verst, oppsummerer Bengt Kenneth – som i dag er svoger med bandkompis Fredrik.

God stemning med DJ-duo først og sist

Mogen og Lynx ved Kjetil Mogen og Kristian Laszlo forteller at de vil åpne lørdagen rolig, men kjører på inne straks siste band er ferdig ute – akkurat som i fjor.

Det blir klubbmusikk med remiks av gamle godlåter de regner med allsang på, sammen med noen gamle dansemoves på dansegulvet.

– Vi spiller også noe mindre kjent som er veldig kult. Men det blir nok mest sånt som folk kjenner igjen – det blir god stemning, lover Kjetil og Kristian.

