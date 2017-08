Statsministeren er klar for Re motorsport-race

RE/TØNSBERG: Midt i valgkampen tar statsminister Erna Solberg seg tid til å se på hestekrefter som løper løpsk. Re motorsport jubler over det celebre besøket.

Årets båtrace starter fredag 4. august klokka 18:00, og fortsetter gjennom hele helga i byfjorden i Tønsberg.

– Vi håper hun får et godt inntrykk av norsk motorsport

Arrangementssjef for Tønsberg båtrace, Joyce Christine Andersen, som også er leder i Re motorsport, forteller til ReAvisa:

– Statsministeren kommer lørdag og blir i to timer. I løpet av besøket skal hun se på Re motorsport-arrangementet i byfjorden, hun skal møte frivillige, deltakere, sponsorer, publikum langs brygga, ordførere og ledelsen i motorsportorganisasjonene både nasjonalt og internasjonalt.

Generalsekretær Roy Wetterstad i Norges Motorsportforbund er veldig glad for at stasminsisteren tar seg tid til å få med seg litt motorsport i en travel periode.

– Vi håper hun skal få et godt inntrykk av norsk motorsport og se det betydelige potensialet som ligger i denne type idrettsarrangement og de positive synergier det har for samfunn og næringsliv, forteller han på en pressekonferanse i Tønsberg tirsdag.

– Vi synes det er utrolig stort at statsministeren har valgt å legge et besøk til båtracet. For oss som arrangør er det en utrolig fin anerkjennelse for arbeidet vi legger ned gjennom hele året, forteller Joyce Christine Andersen.

– Vi veit at dette er et høydepunkt for både frivillige og førere, så det er gøy at også statsministeren ser på dette som en viktig arena!

Andre gjester under båtshowet, som mange vil trekke kjensel på – spesielt de motorinteresserte: Andre Villa, Asgeir Borgemoen, Marit Strømøy, med flere. I tillegg har Re motorsport med egne førere i flere klasser.

Toppscore til Re motorsport

Forventningene er høye til årets båtrace – som blir det femte i rekken siden det første i 2013, og den tredje VM-runden på rad.

Re motorsport og Tønsberg båtrace fikk toppkarakter fra alle hold etter fjorårets VM-runde. Den internasjonale løpsledelsen ga karakteren «top score».

Tønsberg-ordfører Petter Berg roser også Re motorsport for initiativet om båtracet. Ekstra hyggelig er det at han får besøk av statsminister og partikollega Erna Solberg.

– Vi hadde vel ikke tenkt tanken om båtrace i byfjorden? Uten Re motorsport hadde ikke dette blitt noe av, forteller ordføreren som beundrer en driftig klubb.

Re motorsport er en av de største motorsportklubbene i Norge og sannsynligvis den som har arrangert flest statusløp i motocross. Første gang det var NM på Ødegården i gamle Ramnes kommune var i 1968.

To store statusløp på en og samme måned

Ødegården er en av Norges beste motocrossbaner, ikke bare mener klubben det, men også noen av de største profilene i Norge som Roy Snellingen, Kenneth Gundersen med flere har dette som en av sine favorittbaner.

– Det er nok mange som gleder seg over at finalerunden blir arrangert hos oss. Men det er nok også mange som frykter banen vår, for om det regner hos oss er det ekstremt krevende. Spennende for publikum blir det uansett, forteller Joyce Christine Andersen.

Med båtrace til helga, 4 – 6. august, og NM-finale i motocross helga 26. – 27. august, blir det en travel augustmåned for vår lokale motorsportklubb.

Re Motorsport eier Tønsberg Båtrace AS, et selskap som driftes ene og alene på dugnad – og et eventuelt overskudd går tilbake til klubbkassa merket «rekruttering».

For rekruttering er hovedoppgaven til Re motorsport, uavhengig av celebre gjester og statusløp på rekke og rad, understreker lederen av den lokale motorsportklubben til ReAvisa.

