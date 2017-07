Nå kommer E18-trafikken via Bispeveien – igjen

BISPEVEIEN: Tunneler på E18 skal oppgraderes og trafikken blir sendt via omkjøringsveier i Re og Holmestrand.

Jobben med oppgradering av tunnelene på E18 starter opp igjen mandag 31. juli, forteller overingeniør Odd Tandberg i Statens vegvesen Vestfold til NRK Vestfold.

– Denne gang er det Bringåkertunnelen og Botnetunnelen som skal oppgraderes. Tidligere har vi oppgradert Hillestadtunnelen, Løkentunnelen og Hanekleivtunnelen.

Sørgående E18-trafikk vil gå via Bispeveien

E18 blir derfor stengt mellom Helland og Island fra mandag 31. juli klokka 20.00 til onsdag 2. august klokka 06.00.

I denne perioden blir det skiltet omkjøring for for sørgående trafikk via Bispeveien og nordgående trafikk på fylkesvei 313 gjennom Holmestrand.

Fra onsdag morgen blir det toveistrafikk i ett løp på E18 fram til arbeidene er ferdige i november. Av erfaring kan vi anta at mange velger Bispeveien i denne perioden også.

