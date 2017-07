Tjuvstarter Revårocken: I kveld kommer klovnen Knut!

FON: Voksne ler like godt som barna når klovnen Knut finner på sprell på kubeitet i Fon.

Fon Ungdomslag ber inn til familiekveld på Revå fredag 28. juli, «Dagen før» Revårocken, som i år blir den siste – 15 år etter den første.

«Dagen før»-arrangementet har kommet til de seinere åra, som en artig tjuvstart på Revårock-helga for hele familien.

Klovnen Knut har vært her før, og kommer tilbake i år for å underholde små og store i et strålende sommervær – det er meldt sol fra skyfri himmel utover fredagskvelden.

Kiosk på kubeitet

Dørene åpner klokka 17.00 og forestillingen starter klokka 18.00.

Billetten koster 100 kroner per person, eller 200 kroner per familie. Dette er et alkoholfritt arrangement.

Kiosken på kubeitet er oppe med salg av brus, pølser og diverse snacks. Arrangørene lover skilting fra Bispeveien.

Revårocker sommernatta

Lørdag går voksenarrangementet av stabelen: Revårock – som ved flere anledninger har trekt over 1.000 festivalgjengere til Fon.

Som festivalens Facebook-event reklamerer stolt: Fons største festival! I år står Glam Jam, Sons of Bane, Hengsrø Smie, MEBC og Lurkers på plakaten.

Fon ungdomslag og foreningen Revårock står bak Revårocken.

