– Verdens beste sommerjobb!

TØNSBERG/RE: Marthines sommerjobb er å gjøre det hun elsker mest av alt: Spille og synge – og i tillegg får hun møte flere av sine musikalske helter.

Les også: Travel og spennende sommer for The Last 24

The Last 24 ble etablert for fem år siden. De skriver låtene sine sjøl og er veldig ivrig på å vise fram musikken sin.

Bandet har spilt på Slottsfjellfestivalen og alle lokale festivaler, i tillegg til flere turer til utlandet for å vise seg fram.

I sommer åpnes større dører for The Last 24:

Spiller før store stjerneartister

Da Timbuktu gjestet Tønsberg var The Last 24 support. Det samme da Penthouse Playboys vrikka seg inn på scenen i Foynhagen.

Og da Hellbillies countryrocka Tønsberg sist uke varma også våre lokale helter opp.

Marthines første møte med Hellbillies var i baksetet på biltur med hele familien da hun var liten. Hellbillies var heller ikke så store den gangen. Men pappa Pål Arild kjente til bandet.

Så da han så turnebussen svinge inn på samme bensinstasjon som dem, skrudde han opp volumet på maks med Hellbillies-låt på bilstereoen.

– Det var såååå flaut, minnes Marthine. Pappa Pål Arild digga med musikken og vinka til Hellbillies-gutta som kom ut av turnebussen.

– Det var vel den alderen da det meste med mamma og pappa var flaut, og det der var helt forferdelig. Jeg forsvant ned mellom baksetet og forsetet på gulvet og ble liggende der.

Selfies backstage

En god del år seinere møttes deres veier igjen, i Foynhagen. Da ble det selfies sammen backstage – og gjensidig skryt. Hellbillies-vokalisten digga Marthine – og omvendt.

– Jeg har vokst opp med Hellbillies, så det var stort å få hilse på og snakke med dem. Ekstra moro var det at de likte oppvarminga vår, sier Marthine til ReAvisa.

Også Kurt Nilsen og Bjørn Eidsvåg har etterfulgt The Last 24 denne uka. Sommerens siste oppvarmingsjobb blir før Valentourettes 11. august.

Les mer om kultur i Re.