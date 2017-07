Politiet: Vær OBS på tapebiter på dører

VESTFOLD: Politiet har mottatt meldinger om at det er klistret en tapebit på dører – for å sjekke om folk er hjemme eller på ferie.

– Folk bør være oppmerksom på dette. Politiet mistenker at det er noen som ønsker å gjøre innbrudd der dette ikke blir fjernet.

Det skriver politiet i Vestfold på Twitter.

Gode naboer kikker etter hos hverandre

Meldingene om tapebiter kommer fra Sandefjord, men rådet går ut til alle vestfoldinger.

Det er all grunn til å tro at dette er mobile vinningskriminelle, som det er godt kjent at har brukt liknende metoder tidligere.

Er du hjemme mens naboen er på ferie, tar du kanskje en kikk der også?

Finner du en tapebit på døra, bør du fjerne den – og politiet ønsker å bli varslet.

