Anken forkastes – mest sannsynlig blir straffen stående

LINNESTAD: Revac-ledelsen ble dømt til fengsel og bedriften til millonbøter. Dommen fra tingretten ble anket, men det blir mest sannsynlig ikke en ny rettsrunde.

Sommeren for tre år siden begynte det å brenne hos gjenvinningsbedriftene Revac AS og KMT AS på Linnestad næringsområde. Brannen varte i 36 timer før den var slokka.

Etter en stor rettssak over nesten tre uker i Nordre Vestfold tingrett ble tre i Revac-ledelsen dømt til fengselsstraff, og begge firmaene fikk bøter. Revac-ledelsen anket.

Agder lagmannsrett har forkastet anken fra Revac AS. Det bekrefter Nina Norset Little, førstekonsulent ved miljøkrimavdelingen hos Økokrim, til ReAvisa torsdag 13. juli.

Fengselsstraff og millionbøter kan bli stående

Dommen er fortsatt ikke rettskraftig, for også denne avgjørelsen kan ankes, forteller førstekonsulenten til ReAvisa. Om det kommer enda en anke veit vi mest sannsynlig over sommeren.

Siden det er ferietid, har det ikke lykkes å få en kommentar fra aktor i saken, førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland, som er på utenlandsreise. Heller ikke Revacs hovedadvokat Morten Hugo Berger har svart på ReAvisas henvendelser torsdag morgen.

Domsslutningen fra Nordre Vestfold tingrett lyder:

Daglig leder dømmes til fengsel i 90 dager.

De to andre i Revac-ledelsen dømmes begge til fengsel i 60 dager.

Ingen av de tiltalte i Revac-ledelsen idømmes saksomkostninger.

Domsslutningen for bedriftene Revac AS og KMT Gjennvinnving lyder:

Revac AS må betale 2,8 millioner kroner i bot, pluss 200.000 kroner i saksomkostninger.

KMT AS må betale 240.000 kroner i bot, pluss 200.000 kroner i saksomkostninger.

Ingen automatikk i at saker kan ankebehandles

På domstolenes egen nettside heter det: «Lagmannsretten skal vurdere alle anker, men ikke alle anker fremmes til full ankebehandling i lagmannsretten».

Det er bare i saker der straffen er over seks års fengsel at det gis en mer eller mindre automatisk rett til å anke. Ved lavere straffer er kravet til ankebehandling høyere.

Og: «Anken kan avvises når lagmannsretten finner det klart at den ikke vil føre fram», heter det på Domstol.no.

Dette var ReAvisas oppsummering av Revac-rettssaken: – Fire spørsmål som feller eller frifinner Revac-ledelsen.

Aktor la ned påstand om fengselsstraff og millionbøter. Forsvarerne krevde full frifinnelse.

