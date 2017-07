– Hoys! Nå blir det ekstraforestillinger!

REVETAL: Hoys-gjengen tar fatt på sin siste spilleuke – egentlig. For suksessen har vært så stor at det settes opp to ekstraforestillinger – minst.

Premieren 1. juli gikk for stappa fulle benkerader i teltet på taket av Revetal.

«Hoys på taket» ble godt tatt i mot, med gode skussmål i begge lokalavisene – både ReAvisa og Tønsbergs Blad.

Straks 4.000 billetter solgt

Publikumstallet går mot 4.000 sålangt – medberegnet alle som har sett forestillingen sålangt og alle som har forhåndskjøpt billett til de kommende ordinære forestillingene.

Tallet vil bli enda høyere, når Hoys-gjengen får fintelt og tatt med alle som kommer til å kjøpe billetter til de siste fire ordinære forestillingene – og ekstraforestillinger.

Denne uka, fra og med onsdag 11. juli, torsdag, fredag og til og med lørdag 15. juli, er det siste ordinære spilleuke for sommershowet på taket av Revetal.

Men med fulle hus hele veien, og mange billetter solgt til de fire siste forestillingene, settes opp to ekstraforestillinger – minst.

Godt besøkt – hele veien

– Blir det enda flere ekstraforestillinger?

– Vi må se an om trøkket holder seg oppe, forteller Tom Bøyesen på vegne av Hoys-gjengen til ReAvisa.

– Alle forestillingene er blitt godt besøkt, men det har vært mulig å trøkke inn noen flere – men da blir det fort litt ukomfortabelt. Vi satser på fullt trøkk gjennom to ekstraforestillinger, så får vi se an derifra.

Ekstraforestillingene er lagt til onsdag 19. juli og fredag 21. juli.