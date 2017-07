Gravde over fiberkabel på Revetal

REVETAL: Revetal og omegn var uten nett og telefon i seks og en halv time i dag.

Kabelen ble kutta i 14.30-tida onsdag 5. juli, og skaden var ikke reparert før rett før klokka 21 på kvelden.

– Forbindelsen var i gang igjen klokka 20.53, informerer Arne Nåtedal i Re Nett i en SMS til sine kunder.

Krise for kontorer, kommunehus og butikker

Både fiber, fasttelefoner og mobilstasjoner var ute av drift på Revetal og omegn:

Flere bedrifter måtte legge ned arbeidet. Re kommune sleit med telefon og internett. Næringslivet frykter mange tusen kroner i tapte inntekter.

Pressekontakt i Telenor, Per Aril Meling, forteller til Tønsbergs Blad at 150 bredbåndskunder og 150 telefonikunder var rammet.

Graveskade ved Revetal Gamle Stasjon

Angående tap av inntekter, viser Meling til at butikkene bør ha reserveløsninger. Han forteller at det ville være spesielt å tildele erstatning etter et tilfelle som dette.

Men; – Vi diskuterer og drøfter gjerne situasjoner, og tar en sak om gangen, sier Meling til Tønsbergs Blad.

Årsaken til bruddet skal være en graveskade ved Revetal Gamle Stasjon, forteller Arne Nåtedal i Re Nett til ReAvisa.