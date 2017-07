Brannmester om rask reaksjon: – Veldig bra!

SAND CAMPING: Da brannmannskapene kom fram, hadde allerede campinggjestene slokka brannen.

Klokka 09:17 mandag 3. juli rykket mannskapene ved Kopstad brannstasjon ut til Sand Camping i Re etter melding om brann i en haug med bark og flis.

Selvantenning i varmen

– En liten gutt oppdaga brannen og løp til mammaen og sa at det brant. Personer på stedet tømte et 6 kilos pulverapparat på haugen før vi ankom. Veldig bra, sier brannmester Donald Bell.

Etter alle solemerker har brannen oppstått som følge av selvantenning, ifølge brannmesteren. For en tid tilbake er det felt trær på stedet og disse er kuttet opp med fliskutter.

Haugen har blitt liggende, den skulle i følge personer på stedet har blitt spredd utover. Den lå nær campingvognene og kunne ha medført spredningsfare.

Spre bark og flis utover – og dynk med vann

Brannvesenet benytter anledningen til å minne om at det er all grunn til å merke seg at treflis kan selvantenne grunnet varmeproduksjon ved biologisk nedbrytning.

Særlig i varmt og tørt sommervær vil det å dynke haugen med vann regelmessig være et godt forebyggende tiltak. Det er også viktig å ta hensyn til avstand til annet brennbart.

– Vi avslutter på stedet og eier/driver tar over ansvaret og skal dynke haugen ytterligere og deretter spre bark og flis i skråningen, informerer brannmester Donald Bell på VIBs Facebook-side.

Her finner du flere saker fra politiloggen i Re.