Rektor vil forebygge hærverk: – Legg kveldsturen hit

UNDRUMSDAL: – Erfaringer tilsier at det kan virke forebyggende på denne typen uønsket aktivitet, skriver Solerød-rektoren på Facebook – som oppfordrer deg å legge kveldsturen innom Solerød oppvekstsenter.

I et langt innlegg på Facebook-gruppa Undrumsdal på innsiden kommer Solerød-rektor Anne Kjøniksen Husby med et hjertesukk. Hun er virksomhetsleder for både barnehagen og skolen på Solerød oppvekstsenter.

«Vi har ofte besøk av barn ungdom på ettermiddags- og kveldstid. Det synes vi er flott! Vi ønsker at uteområdene våre skal brukes også etter stengetid. Det som ikke er så flott, er at det i det siste, og stadig oftere, blir gjort små og større «hyss».

Dette er ikke greit, det er trakassering!

Som for eksempel å flytte søplekasser opp på skråtaket bak skolen, flytte og velte bord og benker, ta ned og tømme søplekassene som henger på veggene, flytte og gjemme melketralla (som tilhører Tine), kaste melkebrettene (som også tilhører Tine) under verandaen på barnehagen, klatre opp på taket og dermed ødelegge takstein, og «tukle» med lekeapparater.

Dette har foreløpig vært ting vi har kunnet ordne uten at det koster penger, men vi ser at «hyssene» blir stadig mer avansert, og det bekymrer oss.

Det bekymrer oss også at det stadig oftere skrives ukvemsord på vegger og utemøbler. Det brukes både kritt og tusj. I tillegg til diverse kjønnsrelaterte ord og andre ukvemsord, oppfordres det også til å ta kontakt med navngitte elever ved skolen, telefonnummer er også skrevet opp, for å få utført seksuelle tjenester.

Lærere er også navngitt i beskjeder på veggen, hvor det beskrives hva slags seksuelle aktiviteter de liker. Dette er ikke greit, det er trakassering!

Barna som går på SFO og skole leser det som er skrevet, og mange av dem blir veldig opprørte».

Et stadig større problem

«Vi bruker stadig oftere arbeidstid på å rydde og vaske vekk skrift og tegninger. Denne tiden vil vi heller bruke på å gjøre jobben vår sammen med barna.

Denne uka har vi måttet starte to dager med å rydde og vaske. Vaktmesteren har også måttet bruke tid på å vaske».

Rektor viser til et ferskt kommunestyrevedtak om å oppgradere utearealene, der det ble satt av 300.000 kroner spesielt til Solerød oppvekstsenter.

«Vi er veldig glade og takknemlige for at elever og foresatte ved Solerød oppvekstsenter denne våren har engasjert seg for å skaffe penger til å oppgradere uteområdene våre. Vi synes det er veldig leit at noen bedriver aktiviteter her som kan være med på å ødelegge dette flotte engasjementet.

Det ville være veldig leit om det som etter hvert kommer opp på uteområdene våre skulle bli ødelagt av denne typen aktiviteter på kveldstid».

Legg gjerne kveldsturen innom oppvekstsenteret

«Jeg ber derfor om at dere som leser dette tar en prat med barna/ungdommene deres.

Jeg vet at egne og tidligere elever ofte er her på kveldene, og av det som blir skrevet på veggene, forstår vi at det er noen av dem som står bak en del av de uønskede aktivitetene som skjer her.

Jeg oppfordrer også alle som bor i Undrumsdal om å legge kveldturen innom oppvekstsenteret innimellom. Erfaringer tilsier at det kan virke forebyggende på denne typen uønsket aktivitet.

Jeg håper at vi sammen kan skape en trygg fritidsarena for barn og unge i Undrumsdal», avslutter rektoren.