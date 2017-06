Kommunestyret i Re møtes i Tønsberg – se det på nett

TØNSBERG: Det er først et fellesmøte for begge kommunene, for så hvert sitt møte for kommunestyret i Re og bystyret i Tønsberg. Alle tre møtene kan følges fra sidelinja eller på nett tirsdag kveld 20. juni.

Her kommer direkteoverføring på nett.

Først er det et felles kommune- og bystyremøte for Re og Tønsberg klokka 18.30. Her finner du sakspapirene for fellesmøtet.

Kommunestyret i Re møtes klokka 20.00. Her finner du sakspapirene for møtet.

Møtene avholdes i fylkestingssalen i Tønsberg, Fylkeshuset, Svend Foynsgate 9, og er åpne for publikum.

Komunestyret i Re skal i tillegg til felles saker for kommunesammenslåingen diskutere høringsuttalelsen for eventuell grensejustering for Grettebygd og eventuell bevilgning til oppgradering av utearealer på Solerød oppvekstsenter.

Her vil du kunne følge møtene via direkteoverføring på nett.