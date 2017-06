To ulykker på rappen på E18 – åpnet for fri ferdsel igjen

E18: To ulykker på under en time på E18: Den første var mindre alvorlig, men den andre er langt mer alvorlig.

Klokka 15:06 mandag 12. juni ble det meldt om en trafikkulykke på E18 i sørgående løp mellom Helland bru og Kopstadkrysset.

– En bil har kjørt i vaierne som utgjør autovernet mellom kjørefeltene og deretter snurret.

– Det har godt bra med sjåføren, som var den eneste som var involvert i ulykken, forteller brannmester Svein Helge Skjerdal ifølge Vestfold Interkommunale Brannvesen (VIB) sin Facebook-side.

Ulykkesbilen har rivi med seg rundt hundre meter med autovern. Ulykken skapte trafikale problemer på E18. Brannmesteren forteller at det er kø så langt han kan se fra ulykkesstedet.

En snau time seinere, klokka 16:02, ble det meldt om en større trafikkulykke på E18, ved Bentsrudkrysset i sørgående retning.

Ifølge politiet har en trailer kjørt inn i flere biler bakfra, i en stillestående kø.

– Alle nødetatene er i innsats på skadestedet. Det er en stor ulykke med personskader og veldig store materielle skader på flere kjøretøy, rapporter vakthavende brannsjef Andrew Wright.

I tillegg til et stort oppbud med ambulanser, brannbiler og politi, ble også luftambulansen rekvirert.

– Ingen satt fastklemt i den forstand at vi måtte klippe dem ut, men vi måtte brekke opp dører, for i samråd med medisinsk personell få de skadde skånsomt ut av bilene, forklarer vakthavende brannsjef.

Politiet melder om ti skadde i ulykken som involverer tre personbiler og en minibuss – i tillegg til traileren.

– Alle de skadde er frakta fra ulykkesstedet og blir ivaretatt av helsepersonell. Det er usikkert skadeomfang, melder politiet i Vestfold på Twitter en drøy time etter ulykken.

Ulykkesgruppa jobber fortsatt på stedet, snart to timer etter ulykken inntraff. Sørgående retning er fremdeles stengt.

Rett over klokka 19.30 melder politiet i Vestfold at E18 er helt åpen for fri ferdsel igjen, – normal hastighet er igangsatt. Kjør forsiktig!, oppfordrer politiet.