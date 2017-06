Leserinnlegg: Vestfold vinner med Ap-regjering

LESERINNLEGG: Sist helg besøkte jeg Vestfold. Et fylke med sterke næringer og en stolt industritradisjon. Men det går feil vei for solfylket, skriver Kjersti Stenseng, partisekretær i Arbeiderpartiet, i dette leserinnlegget.

I år kunne NAV melde at antall uføre i Vestfold i løpet av 2016 økte med 4,3 % sammenliknet med året før. Den største økningen i antall uføre i landet, og Vestfold-ungdom er overrepresentert i statistikken.

Det er ikke bare antall uføre som øker drastisk. I 2016 økte antallet helt arbeidsledige i fylket med hele 6 %. Dramatiske tall – men den virkelige tragedien ligger ikke i prosentene – den finner vi i de familiene som rammes av ledigheten.

Blant de som nå føler usikkerhet for fremtiden. Får vi råd til å ta ferie i år? Må vi prioritere mellom barnehageplass eller barnebursdag for ungene våre? Hvordan skal vi betjene boliglånet?

Vi bør måle kvaliteten på vårt samfunn gjennom hvilke muligheter våre barn har for å lykkes. I dag står flere unge i Vestfold helt på utsiden av skole, utdanning og arbeid. Dersom politikerne ikke makter å løse dette problemet lover det dårlig for fremtiden. Både for Vestfold og for Norge.

Det skapes nesten ikke jobber under FrP/Høyre-regjeringen. Det gjøres for lite, for sent for de unge som faller utenfor.

Arbeiderpartiet ønsker å sette i gang en ny aktivitetsreform for unge. Den skal hindre at flere faller utenfor arbeidslivet, gi flere sjansen til å komme ut i jobb og gi ungdom muligheten til å delta i det fellesskapet som arbeidslivet er, med en egen inntekt å leve av.

Til høsten står vi ovenfor et valg mellom to alternativ. Vi kan velge å fortsette i fire nye år med FrP og Høyre, som setter skattekutt til landets rikeste fremfor en aktiv arbeids- og næringslivspolitikk.

Eller vi kan velge en ny, Arbeiderparti-ledet regjering. Som vil ha arbeid til alle som sin jobb nummer én. Som vil satse på ungdommen vår – få landet vårt tilbake i arbeid.

I ei tid med rekordhøy ledighet og økende antall uføre er det åpenbart at det siste alternativet vil styrke Vestfold.

Et sterkt Vestfold styrker Norge. Både fylket og landet fortjener en ny regjering etter fire år med FrP og Høyre.

Vestfold, Norge og ungdommen vår vinner med en Ap-ledet regjering som setter arbeid og skole foran skattekutt.

Kjersti Stenseng,

partisekretær i Arbeiderpartiet.