Her skal mange firbeinte familiemedlemmer feriere i sommer: – Veldig fint å få sjekka ut stedet!

RAMNES: Både små og store, to- og firbeinte tok turen da Engell Hundesenter holdt åpen dag. – Dette er veldig bra, og jeg er veldig imponert, forteller Annik Wågnes som skal la familiehunden få et ferieopphold her i sommer.

Det er Renate og Fredrik Engell Sæthereng som står bak Engell Hundesenter. De starta senteret for fire år siden, og starta med åpen dag fra første året:

– Idéen om åpen dag kom veldig fort etter vi åpnet senteret, fordi vi ville være veldig åpne på hvordan vi driver her oppe, forteller Renate.

Årets åpen dag fant sted mandag 5. juni, 2. pinsedag, i strålende solskinnsvær. 300 tobeinte og nesten like mange firbeinte hadde finni veien til hundehotellet i Ramnes.

Boxeren Brage er klar for sommerferie på hundegården

Det er mange som har tatt turen for å se med egne øyne hvordan hundesenteret drives, blant dem familien Bjune sammen med boxeren Brage.

De har bestilt opphold for Brage i sommer.

Det er ikke bare familien Bjune som sjekker ut hvordan forholdene er før de drar på ferie i sommer.

– Det er veldig bra, og jeg er veldig imponert. Det er en fin anledning til å sjekke ut stedet, forteller Annik Wågnes til ReAvisa.

Hun skal også ha hunden sin her i sommer.

«All inclusive» hundehotell

– Vi er veldig opptatt av at hunden skal et ha et førsteklasses opphold, og har satt oss et høyt mål med bare fornøyde kunder, både hunder og eiere, forteller vertskapet.

– Vi tar imot alle raser, og vi jobber hardt for å tilfredsstille alle typer hunders behov. I tillegg tilbyr vi dressurtrening og tamfugltrening med fuglehunder.

– Hos oss er det «all inclusive.» Du betaler ikke noe ekstra for service og lufting.

Demonstrerte søk med redningshund

Ikke bare fikk alle besøkende sett stedet, men de hadde også anledning til å få se hvordan en redningshund jobber.

Norske redningshunder var også på besøk på hundegården. Erik Askerød og hunden Mike viste hvordan et søk foregår. Og Mike gjennomførte «testen» suverent!

– Vi håper Mike blir hovedgodkjent i løpet av året som redningshund, forteller Erik.

Tar i mot firbeinte sommergjester

Hundehotellet drives på Svinsholt gård, Tinghaugveien 632 i Ramnes. Vertskapet har oppgradert gården betydelig siden oppstarten i 2013, og er klare for å ta i mot firbeinte sommergjester.