Front mot front – mann i 30-åra fratatt førerkortet

UNDRUMSDAL: Alle nødetater rykker ut etter at to biler har bulka på gamle E18 i Undrumsdal.

– Undrumsdal kirke, gamle E18: Nødetatene på vei til trafikkulykke. To biler skal være involvert, var første melding fra politiet i Vestfold rett før klokka halv sju torsdag kveld 8. juni.

– Delvis front mot font. Totalt fem personer involvert i to biler. Alle kjøres til sjukehus for sjekk, melder politiet.

Det viser seg at stedet er gamle E18 – Undrumsdalsveien – rett over kommunegrensa til Tønsberg. Veien var helt stengt en stund, men trafikken dirigeres nå forbi ulykkesstedet.

Klokka 19.40 er begge ulykkesbilene berget og fjernet: – Politiet avslutter på stedet og veien åpen for normal trafikk.

– Mannlig fører i 30-åra er fratatt sitt førerkort midlertidig. Han skal ha mista kontrollen over bilen, slik at den kom over i motgående kjørefelt. Sak opprettes.