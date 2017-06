Skjeggestadåsen barnehage skal stå klar til over sommeren

SKJEGGESTADÅSEN: I løpet av to sommermåneder skal jobben gjøres. Dermed kan barnehagebarna komme tilbake over sommeren, etter at Skjeggestadåsen barnhage har vært stengt siden januar på grunn av omfattende vannskader.

Skjeggestadåsen barnehage ble stengt på dagen i januar, etter en stor vannlekkasje som førte til store vannskader.

Forsikringsselskapet tar regningen

– Anbudsfristen er i dag 1. juni. Etter planen skal restaureringsarbeidet være ferdig 1. august, forteller rådmann Trond Wifstad til ReAvisa.

Han forteller at regningen går til forsikringsselskapet. Re kommune må betale avtalt egenandel i forsikringsavtalen.

De store vannskadene kom etter en feil i sprinkelanlegget som fylte barnehagen med vann i løpet natt til 28. januar i år.

Flere foreldre har i løpet av tida barnehagen har vært stengt tatt kontakt med ReAvisa, utålmodig etter å få fortgang i saken.

Noen er også kritiske til den midlertidige løsningen med barnehage på det gamle sjukehjemmet i Våle.

Fikk først beskjed om tre måneder – stengt dobbelt så lenge

En mamma forteller at foreldrene først fikk beskjed om at det skulle ta tre måneder før skadene var utbedret, men det går nå over sju måneder fra vannskadene ble oppdaget til planlagt åpning – godt over dobbelt så lang tid.

Administrasjonen i Re kommune har på sin side berømmet familiene det gjelder for samarbeidsvilje til å omstille seg for en periode. Oppdraget måtte settes ut på anbud før jobben kunne bli starta på.

Skjeggestadåsen barnehage sto ferdig i 2015, og er Re kommunes nyeste barnehage med 72 plasser, fordelt på tre baser.

Les også: Stenger barnehage med omfattende vannskader

Les også: Barnehagen kan bli stengt lenge – SE BILDER

Les om åpningen av Skjeggestadåsen barnehage i ReAvisa, november 2015 – last ned papiravisa