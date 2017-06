Hedret med penn og papir på skigruppas årsavslutning

BIBO: Mange skulle hedres med premier og pokaler – men den som fikk størst applaus er en kar som har en finger med i spillet på det meste som skjer på Bibo.

Tirsdag arrangerte IL Ivrigs skigruppe årsavslutning på Biboanlegget ved skiskytterstandplassen.

Etter at de vel 30 frammøtte hadde kost seg med pøser og brus, var det premieutdeling for klubbmesterskapet på ski, hvor alle fikk hvert sitt krus med skiløper på.

Deretter fikk deltakerne i klubbmesterskapet i skiskyting sine premier: Glasspokaler.

Innsatspokal etter hele 31 renn i vinter!

Brødrene Grans innsatspokal går til den som har deltatt i flest renn på snø fra 1. november til 1. mai. Den gikk i år til Sebastian Horn (13) som hadde deltatt i hele 31 renn – både langrenn og skiskyting.

Men størst applaus fikk Svein Olsen (70) som ble hedret for sin lange og gode innsats for Ivrig; ikke minst med planlegging, finansiering og gjennomføring av alle idrettsanleggene på og rundt Bibo.

Thomas V. Langedrag overrakte hedersbevisningen i form av en karikaturtegning, sammen med mange takkens ord for den innsatsen Svein har nedlagt for Ivrig.

– Skistadion begynner nå å bli ferdig. Du har lagt ned mye arbeid for Ivrig over lang tid, sa Langedrag, – og du fortjener en hedersbevisning for det arbeidet du har lagt ned for klubben.

– Enda mye som skal gjøres!

Svein takket, men i kjent stil ser han mest framover – utålmodig etter å få mer ferdig på Bibo: – Enda gjenstår det å gjøre sandvolleybanen og hoppegropa ferdig.

– Det har kommet nye innspill på nye tiltak og anlegg, sa Svein, som fortsatt vil hjelpe til når det trengs, men ikke uten at det er flere som jobber sammen i team om å få til det.

Karikaturtegningen er ført i pennen av et Ivrig-medlem, Haakon Norseng, som har tegning mest som hobby.

Han har alltid likt å tegne, forteller han. I 2016 var han ferdig utdannet som ingeniør, og etter det har han satsa mer på tegning.

Han markedsfører seg på Facebook og har tegninger på You Tube hvor en kan se hvordan tegningene blir til.

Dette er langt ifra første gang Svein Olsen blir hedret. Han ble også utnevnt til æresborger av Re da han ble slått til Ridder av Re for tre år siden.