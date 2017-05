Hva skal vår nabo i nord hete?

HOLMESTRAND/HOF/SANDE: Dødt løp mellom navnealternativene totalt sett for den nye kommunen – men store forskjeller i de tre kommunene, der Holmestrand er aleine om å ønske bynavnet som navn på den nye kommunen.

24. mai ble resultatene fra ringerunden i de tre kommunene som fra 1.1. 2020 skal bli en storkommune klare:

I både Hof og Sande er det et stort flertall som ønsker Nord-Jarlsberg som kommunenavn.

Bare i Holmestrand står bynavnet sterkt som nytt navn på storkommunen. Men også der foretrekker mer enn 1 av 10 Nord-Jarlsberg.

Forskjell på bare 0,3 prosent

Tallene i Holmestrand er 77 prosent for Holmestrand og 12 prosent for Nord-Jarlsberg. I Sande er forholdet omvendt, med 74 prosent for Nord-Jarlsberg og bare 6 prosent for Holmestrand. I Hof er 55 prosent for Nord-Jarlsberg, og 30 prosent for Holmestrand.

En stor andel svarer dermed «vet ikke, eller har ingen mening» – totalt 15 prosent for alle tre kommunene.

Totalt sett blir det dødt løp mellom de to alternativene, sett alle tre kommunene over ett: 42,7 prosent foretrekker Holmestrand, og 42,4 prosent foretrekker Nord-Jarlsberg. Det skiller bare 0,3 prosent.

Hele rapporten fra innbyggerundesøkelsen finner du her.

Ingen stor navn-diskusjon Re+Tønsberg

Re var med i det gode selskap nordover fram til det ble nei til en kommunesammenslåing nordover i folkeavstemningen i 2015.

I innbyggerundersøkelsen fra 2016 scora alternativet nordover dårligst, og Tønsberg kom best ut.

Høsten 2016 ble både Holmestrand og Horten vraka og Tønsberg valgt som sammenslåingspartner for Re.

Her i Re var det kjapt avklart i sammenslåingsforhandlinger med Tønsberg at navnet på den nye storkommunen blir Tønsberg.

Les mer om tema kommunesammenslåing under emneknaggen med samme navn.

Les også: Thorvald om Re+Tønsberg: – Dette har jeg veldig trua på, rett og slett!