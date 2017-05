– Hurra! Ny hinderløype!

REVETAL: Endelig var det tid for åpning av den nye hinderløypa på Røråstoppen skole!

Det var på juleavslutningen for et halvt år siden at nyheten ble sluppet: FAU ved Røråstoppen skole fikk et kjempebeløp av DNB Sparebankstiftelsen – nærmere bestemt 580.000 kroner – til ei hinderløype ved skolen.

Siden den gang har ting gått kjapt – for fredag 19. mai sto hinderløypa klar for offisiell åpning og utprøving.

Mina Lie (10), Christina Holm (10), Madelen Mørken (10), Daniel Mørken (10), Mathias Hvaal Fjellberg (10) og Madelen Krystad (10) er noen av en hel haug med barn som gleder seg veldig til åpningen av hinderløypa:

– Det var på tide med nye leker og dette er den fineste tingen vi har – og det blir gøy å se hvordan den er, forteller de spent og ser mot hinderløypa.

– På tide!

– Etter at skolen ble blitt bygd har det ikke kommet noen nye apparater til. Så i desember 2015 bestemte vi oss for å søke om midler til hinderløypa fra Sparebankstiftelsen. Men den søknaden ble avslått, forteller FAU-leder Tor Einar Gauslaa.

Året etter at søknaden ble avslått bestemte de seg for å søke på nytt. Det var bare det at de ikke fikk tid til å lage en annen søknad, så de sendte rett og slett samme søknad.

Forskjellen fra året før var at dette året ble den godkjent og Røråstoppen kunne endelig bygge hinderløypa.

Sveiser skolebarna mer sammen

Adam Ali (8) er midt i hinderløypa. Han syntes det morsomste var å gå over nettet og peker mot en del av hinderløypa.

– Kommer du til å bruke hinderløypa mye?

– Det er sikkert og visst!, svarer Adam fornøyd.

Tommy Berglund (13) synes hinderløypa er veldig fin for de yngre barna. Sjøl tror han at han ikke kommer til å bruke den så mye, men han tipper at alle fra 5. klasse og nedover kommer til å bruke den kjempemasse.

Fritt fram å bruke!

Rektor Anne Gry Kaldager tror alle barna på skolen kommer til å bruke hinderløypa.

– Hinderløypa vil bety nye vennskap, og at de i 1. og 2. klasse får mer kontakt med de eldre barna på skolen.

Og ikke nok med det: Under den høytidelige overrekkelsen av gavesjekken i DNBs lokaler i Tønsberg tidligere i år fortalte FAU-representantene at de håper hinderløypa kan være til glede for gammel og ung utenom skoletida også.