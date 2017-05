Leserinnlegg: – Å være bonde er virkelig ikke en hobby!

LESERINNLEGG: Landbruket i Norge fortjener en regjering som forstår, vil satse, legge til rette for og ikke minst spille på lag. Vi kan ikke fortsette å undergrave en av de viktigste næringene vi har, skriver Trude Viola Antonsen (AP) i dette leserinnlegget.

Å være bonde er virkelig ikke en hobby, men det er da i aller høyeste grad et yrke, på lik linje med snekkerne, lærerne og legene.

Du blir ikke bonde av å ha vokst opp på gård, du kan ikke titulere deg med yrke bonde uten å virkelig utøve yrke bare for at du bor på en gård, du er ikke bonde bare for at du veit at ei ku har hue foran og halen bak.

Er det der man er i tankegangen så ville jeg virkelig tenkt en gang til, og smakt litt på ordet respekt, jeg tror nemlig at vi alle ønsker respekt for yrket vårt, og det er det bonden vil ha.

Respekt og annerkjennelse for at de faktisk produserer maten til deg og meg.

Så hvorfor er det så veldig vanskelig å skjønne det, og hvorfor i all verdens navn har vi de siste 3,5 årene hatt mat- og landbruksministere som over hode ikke har filla peiling på landbruket, som ikke forstår sammenhengen mellom landbruket, arbeidsplasser i matindustrien og at vi også trenger mat for å leve??

Som ikke forstår at det koster å produsere mat og at den som faktisk produserer råvaren til videreforedling av maten vi skal spise, dyra skal spise, og vi skal dyrke vider på til neste år også skal ha en lønn å leve av?

Dette er nemlig ikke rakett forskning, dette er helt enkel og lettfattelig, så enkelt at selv et barn forstår det.

Arbeiderpartiet har de seineste åra blitt mer tydelig på vår landbrukspolitikk, det er søkt kunnskap blant annet hos bondelaget, en av de punktene som er viktig for Arbeiderpartiet er å legge til rette for økt lønnsomhet i hele verdikjeden for norsk mat og redusere inntektsgapet for landbruket og andre næringer.

Altså stikk motsatt av hva regjeringen nå gjør, også er landbruksministeren i tillegg forundret over at bøndene reagerer, som om at norske bønder syns det er så rasende festlig å kjøre traktor på E6 inn til Vestby, Kalbakken, langs norske veier når de har nok å gjøre på jordet, kjære landbruksminister DE SYNS IKKE DET!

En norsk bonde vil mye heller produsere mat til deg og meg. Og det er faktisk ditt ansvar herr landbruksminister at det legges til rette for et mangfoldig og lønnsomt landbruk med variert bruksstruktur over hele landet slik Arbeiderpartiet vil se det som sitt ansvar når vi overtar kontoret etter valget 11. september.

Landbruket i Norge fortjener en regjering som forstår, vil satse, legge til rette for og ikke minst spille på lag. Vi kan ikke fortsette å undergrave en av de viktigste næringene vi har, for vi skal ha mat på bordet i fremtiden også, vi skal ha jorder å dyrke på, vi skal ha beitemarker til dyra.

Dette forstår Arbeiderpartiet, dette forstår faktisk veldig mange av landets innbyggere.

Trude Viola Antonsen,

kommunestyrerepresentant i Re og stortingskandidat for Vestfold Arbeiderparti

