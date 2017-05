Full brannutrykning til Re videregående skole

BERGSÅSEN: Flere brannbiler og politipatruljer er sendt til Re VGS etter brannalarm.

Klokka 13.49 torsdag 11. mai gikk alarmen på Kopstad brannstasjon, der de sendte flere brannbiler til Bergsåsveien i Re.

Med fulle sirener føyk flere utrykningskjøretøy gjennom Revetal sentrum noen minutter seinere. Det viste seg at brannbilene skulle til Re videregående skole.

Brannalarm uten brann

På operasjonssentralen forteller Heidi Scisly i Vestfold-politiet at situasjonen er avklart:

– Vi fikk inn en brannmelding nå, men det er ingen brann.

– Det som er klart, er at brannalarmen er utløst. Skolen vil gjøre sine undersøkelser for å finne ut hvorfor det skjedde.

Uhell – ikke sabotasje

Kåre Simonsen, fungerende rektor ved Re videregående skole, forteller til ReAvisa:

– Et pulverapparat er blitt løst ut oppe på et vifterom ved mekken. Det rommet var låst både uttafra og innafra. Så vi er trygge på at dette ikke er noe et menneske kan ha finni på.

– Vi trur at det kan ha vært en splint som har stått helt på vippen, så splinten har flydd av. Det blir litt risting oppå et sånt vifterom.

Falsk alarm – heldigvis

Det er allerede bestilt rensing av lokalene – det er bare materielle skader, eller opprydning som må til. – Ingen lærere eller elever er skada – evakueringen fungerte helt prikkfritt.

Det var en stor utrykning. – Både elever og ansatte er litt prega av detta. Vi trudde det var alvor, veitu. Det ble en skikkelig gjennomgang av rutinene.

Nå har brannmannskapet sjekka ut bygningen med varmekamera for sikkerhetsskyld og også finni ut at det ikke har vært noen brann.

– Falsk alarm, heldigvis, oppsummerer Kåre Simonsen til ReAvisa.