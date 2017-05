– Vil du bli med en tur opp til toppen av Torvparken 2?

REVETAL: Revetals nyeste leilighetsbygg tar form, og nå er det såpass oppe og står at megler Truls Bøhle inviterer til en tur opp i høyden i dag, tirsdag 9. mai.

Les mer om Torvparken 2-prosjektet under emneknaggen med samme navn.

Truls Bøhle ved DNB Eiendom Revetal forteller at det nå er mulig å bli med opp til 3. boligetasje. – Det er nå folk får se hvor flott dette blir, mener han.

Fri utsikt

– Jeg har snakka med mange som er spente på solforhold og utsikt. Når vi har kommi så langt som vi har nå, så blir det nok mer en snakkis i lokalmiljøet, tror han.

Derfor gleder Truls seg til å vise fram Torvparken 2 – om enn fortsatt midt i byggeprossessen.

– Mange vil nok bli overraska over hvor høyt alle leilighetene ligger, alt fra 1. boligetasje og oppover. Se her, peker Truls ut over betongkanten:

– Her har du fri utsikt til de grønne Re-skogene, og massevis med sol!

Og synes du bygget har reist seg høyt allerede, så skal det bli enda høyere:

– Vi har utvidet fra opprinnelig 24 til 27 leiligheter, med tre ekstra leiligheter på toppen i en inntrukken 6. etasje, forteller Svein A. Olsen, daglig leder i Revetal park som står som utbygger.

Det vil si at Torvparken 2 blir like høy som Torvparken 1, rett sør for nybygget.

Godt over halvsolgt

Av 27 leiligheter er 15 solgt. I tillegg kommer parkering på det gamle bakkeplanet, og 650 kvadratmeter med næring i 1. etasje.

Vil du henge med opp i høyden på Revetal i dag, er det oppmøte klokka 16.00 utenfor NAV Revetal, forteller Truls.

Les mer om hva som kommer inn i næringsarealene og framdriftsplanen videre for hva som skal rives og hvordan bygget blir seende ut til slutt i ReAvisa som ligger i postkassene torsdag 11. mai.

