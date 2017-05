– Her plukker vi søppel ofte, men dette tar kaka!

FOSSANVEIEN: Nabolaget fortviler – og stusser veldig på hvorfor noen dumper en fryseboks her, når man kan levere den gratis på Revetal?

Det var i ReAvisa – oppslagstavla at innlegget først ble posta. Det kokte over for Steffen Borg i Fossanveien søndag kveld.

– Vi har plukka søppel her flere ganger i år, men dette tar for pokker kaka!!! Denne har ikke ramla av en henger, skriver Steffen om en fryseboks som er lempa ut i grøfta.

Kunne levert gratis – flere steder

Og dessuten er det mer jobb å få dumpa fryseboksen over autovernet og ned i grøfta, enn å skyve den av hengeren med god hjelp fra ansatte – enten det er på Revetal eller Taranrød – eller noen av de andre fem avfallsmottakene i Vestfold.

Alle stedene hadde de tatt i mot fryseboksen med et stort, serviceinnstilt smil – helt gratis.

Simen Holtung, avdelingsleder på Expert Revetal – snart Power Revetal – bekrefter at det er gratis, så det ikke skal være noen tvil:

– Det er gratis både her og der, du betaler ingenting uansett om du kommer hit til oss på Revetal eller Rygg gjenvinningsstasjon på Taranrød.

Framstår som ganske idiotisk

Simen forteller at han stadig får spørsmål om dette, så det er bare bra om lokalavisa kan minne folk på det igjen. Alt med ledning, det vil si EE-avfall, tas i mot – helt gratis.

Siden det er både enklere og helt gratis å levere på Revetal eller dynga – og du ikke risikerer store bøter for forsøpling – framstår det som ganske idiotisk at noen velger å dumpe fryseboksen i naturen, noe Steffen gir klart uttrykk for i sitt innlegg i ReAvisa – oppslagstavla.

Ikke alt som ble skrivi der egner seg som sitat i lokalavisa, men ikke desto mindre mener Steffen i prat med ReAvisa:

– Dette her er noe av det drøyeste jeg har sett, en 400 – 500 liters fryseboks som bare er dumpa i naturen. De må jo ha transport den på en eller annen måte, så hvorfor ikke kjøre to kilometer til Revetal?

Må stadig plukke søppel etter andre

Nå er nabolaget i Fossanveien lei av å rydde opp etter andre.

– Ja, vi må stadig plukke søppel etter andre på det samme stedet, enten er det flere, altså tilfeldige personer, eller så er det samme person.

Nå håper de at den eller de som bruker grøftekanten i Fossanveien som søppelfylling slutter med det.

Nabolaget vurderer å anmelde saken til lensmann.