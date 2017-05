Et eget hus for ungdom på Revetal?

REVETAL: – Det viktigste nå er at ungdommen forteller oss hva de ønsker seg.

Vi jobber med et forprosjekt for et mulig bygg for ungdom på Revetal. Derfor ønsker vi velkommen til åpent møte for lag, foreninger og andre, mandag 8. mai kl. 18.30 – 20.00 i 4. etasje på kommunehuset på Revetal, skriver Re kommune på sine nettsider.

Har deres lag eller forening aktivitet til ungdom som kunne være i dette huset?

Henter inn ønsker fra ungdommen sjøl

I oktober skal det leveres et forprosjekt til kommunestyret med forslag til skisse av bygget, samt finansiering, innhold og drift av et eventuelt bygg som skal gi ungdom spennende aktiviteter, kunnskap og kultur.

Huset er per i dag tenkt med en liten sal, kaféområde, «hengeområde», verksted og aktivitetsrom – dette er ønsker fra ungdommen sjøl.

– Vi håper det blir fullt hus imorgen så vi kan lage den beste skissen av et hus for ungdom som er mulig, forteller Ida Johre, kultursjef i Re kommune.

– I denne skissefasen av et hus til ungdom midt på Revetal, er det viktigste at ungdommen forteller oss hva de ønsker seg. Vi har jobbet nært med ungdommens kulturråd i godt over ett år nå og har fått mange flotte innspill – og vi ønsker oss flere.

Stor interesse

Kultursjefen forteller om god interesse, med mange påmeldte innen fristen gikk ut fredag.

– Men folk skal bare komme på sparket også! Jeg tror at engasjementet langt på vei bestemmer hvordan huset kan bli, sier Ida til ReAvisa.

Det er seks år siden den kommunale ungdomsklubben på Revetal ble lagt ned.

Siden den gang har tre ungdomsklubber kommet i gang ved hjelp av frivillig innsats: Young Zone på Elverhøy i Ramnes, Undris på Dalheim i Undrumsdal, og Superfredag på Røråstoppen på Revetal – sistnevnte drives av Revetal menighet med noe kommunal støtte.

