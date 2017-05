Denne helga eksploderer pollensesongen i Re

REVETAL: Med finværet kommer plagene for pollenallergikerne. Astma- og allergiforbundet advarer mot ekstrem spredning av bjørkepollen fra og med i dag, fredag, og gjennom hele helgen.

Det er bare ei uke siden bakken ble farga hvit av vinterens (forhåpentligvis) siste snøfall. Nå har våren kommet med full styrke, og Astma- og allergiforbundet har følgende råd å gi på sine nettsider:

Ti gode tips:

Ta medisin etter legens anvisninger. Start i tide før symptomene blir for sterke.

Medisinene skal tas regelmessig og forebyggende selv om du på enkelte dager har få eller ingen plager.

Ta hensyn til egen allmenntilstand, særlig ved fysiske kraftanstrengelser. Vær forsiktig med hardtrening ute når spredningen er på sitt sterkeste. Vær obs på mulige kryssreaksjoner fra rå frukt og grønt. Alkoholinntak kan forverre symptomene.

Vask ansikt og hender når du har vært ute. Skyll håret og skift putevar før leggetid.

Pollenpartiklene samler, og fester, seg på overflater og i tekstiler. Ved bevegelse blir det til svevestøv som kommer på øyeslimhinnene eller pustes inn. Ekstra rengjøring kan hjelpe. Unngå utlufting av huset, eller tørking av klær utendørs, når pollenutslippet er størst, fra morgen til ut på ettermiddagen. På dager med fint og varmt vært vil det også være mye pollen på kvelden. Luft sent på kvelden eller natten til tidlig på morgenen, men med måte – det slipper alltid pollen inn.

Skift filtre i ventilasjonssystemer før og etter pollensesongen. Hold bilens dører, soltak og vinduer lukket, sjekk om du må skifte pollenfilter i bilen.

Kjæledyr får pollen i pelsen utendørs, dusj eller børsting hjelper.

Informer omgangskrets, arbeidsgiver m.fl. om sykdommen slik at de forstår, kan ta hensyn og tilrettelegge. Studenter kan søke om forlenget eksamenstid. Legeerklæring kreves.

Ta ferie fra pollenspredningen/pollenplagene – høyt til fjells, langs kysten, utlandet.

Pollenmaske som dekker nese og munn minsker innånding av pollen. Pollennett/filter kan plasseres over vinduer og dører og slipper inn mindre pollen i boligen. Dette kan kjøpes vår nettbutikk. Det hjelper å dekke til håret og å bruke solbriller ute.

Hovedkontor på Revetal

Visste du at på et lite kontor på Revetal gjøres en viktig jobb for hundrevis av allergikere i Re og Vestfold?

Her holder Ellen Sørby (60) styr på hele Vestfold med 700 medlemmer, og Astma- og allergiforbundet har totalt 12.000 medlemmer på landsbasis.

