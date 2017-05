Bli med opp på Ryksåsen – SE VIDEO

RYKSÅSEN: I kveld var det åpning av gapahuken på Ryksåsen. SE VIDEO OVER!

Les mer om Ryksåsen og gapahuken som Kleven velforening har fått satt opp.

Les også om navneforvirringen: Ryksåsen eller Ryggsåsen?

Kleven velforening har fått satt opp en gapahuk på møteplassen Ryksåsen i Ryggsåsen naturreservat.

Fra et skjær i vannskorpa til et fantastisk utsiktspunkt

I sin åpningstale forteller Herman Heierstad om tidligere tider: – For 10.000 år siden var denne toppen bare et lite skjær i vannskorpa, og vannet skvulpa rundt her.

– Og for snart 1.000 år siden kunne vi sett baglere og birkebeinere slåss nedpå slettene her.

Og den fantastiske utsikten ble behørlig omtalt, med Tønsberg-ordfører Petter Berg som hedersgjest sammen med vår egen Re-ordfører Thorvald Hillestad:

– Vi ser helt ut til Tønsberg-kysten, men vi har Holmestrand rett borti skauen her. Derfor, Petter, er det viktig at dere i Tønsberg husker på HELE den nye kommunen – også oss helt oppi her.

Frivillig fredning av 1.850 mål

Naturreservatet dekker nå totalt 1.850 mål. Ryksåsen – på Re-sida av kommunegrensa – ligger 222 meter over havet. Den høyeste toppen ligger på Holmestrand-sida og er på 240 meter – men du ser ikke så mye mer enn bare skau fra den toppen.

Paul Andersson, som bor på Holmestrand-sida, forteller om hvordan han som den første grunneieren fikk øya opp for frivillig fredning av Ryksåsen. Terje Rygg, en av grunneierne på Re-sida, får også skryt for å gå med på frivillig fredning.