Folkemøte så å si uten folk

VÅLE: Ja eller nei til sammenslåing engasjerte folket. Retningsvalget engasjerte folket. Sammenslåingen av Re og Tønsberg engasjerer ikke?

Hvis oppmøtet på folkemøtene gjenspeiler interessen rundt sammenslåingen av Re og Tønsberg, er interessen så å si fraværende.

Det var langt ifra trangt om plassen på Våle samfunnshus onsdag 26. april.

Fra fullsatte folkemøter, til dette…

Sammenlikner vi med interessen for folkemøtene for to år siden der tema var ja eller nei til sammenslåing, eller folkemøtene i fjor om retningsvalget – da snakker vi om en annen verden.

Mens for eksempel Vonheim var fylt til randen med folk så seint som i fjor høst, kom det bare 15 stykker på folkemøte på Våle samfunnshus i kveld.

Enda det nå er snakk om å være med på å forme den nye kommunen.

Av de rundt 15 frammøtte var de aller fleste fra kommuneadministrasjonen, folkevalgte eller representanter med andre verv av ett eller annet slag.

ReAvisa kunne telle tre – fire frammøte utenom kommuneadministrasjon, folkevalgte eller andre verv.

Byggingen av nye Tønsberg engasjerer ikke?

Kanskje føler folk at de ikke blir hørt, uansett? Noen mener det etter en lang prossess i Re:

Først nei til sammenslåing i folkeavstemning, så en innbyggerundersøkelse som ikke ga et alminnelig flertall for noen av de tre alternativene for retningsvalget, bare et simpelt flertall for Tønsberg for Re som helhet.

Mens flest var positive til Tønsberg, var nesten like mange negative til Tønsberg. Mer enn hver tredje reing ville aller helst ikke slå Re sammen med Tønsberg.

Uansett grunn: Byggingen av nye Tønsberg kommune ser ikke ut til å engasjere – hvert fall ikke gjennom folkemøter.

Riktignok var det godt oppmøte på det første folkemøtet om landbrukspolitikk – som seg hør og bør samla det tema en del folk her i Re.

Men etter det har oppslutningen vært forsvinnende liten, både her i Re og i Tønsberg.

– Et sorgens kapittel

Re-ordfører Thorvald Hillestad innleder møtet. Rett før han tok ordet, innrømmer han ovenfor ReAvisa at det er skuffende få i salen.

– Det er flere ting som ser ut til å ikke virke: Mikrofonen virker ikke, og kanskje virker heller ikke annonseringen vår? Her kan ReAvisa legge til for egen del at det var bare det første folkemøtet om landbruk – som var godt besøkt – som er blitt annonsert i lokalavisa, ikke noen av de andre folkemøtene – og heller ikke dette folkemøtet. – Det er nesten så vi kan diskutere om vi bør avslutte hele folkemøtet før vi har begynt?, spør ordføreren. Han poengterer at det bare er noen ytterst få i salen som ikke allerede har hørt det meste han skal si. Tilhørerne er enig: – Detta her var et sorgens kapittel. Det er altså så dårlig!, mener de. – Jeg er glad for at folk sier meninga si – rett fra levra. Men vi kan vel ta en kortversjon, kan vi ikke si det sånn?, trumfer Thorvald gjennom, og kjører på med overhead, tall og statistikk. – Innbyggermedvirkning er viktig Ingen på Våle samfunnshus kunne gi noe godt svar på hvorfor det ikke kommer folk på folkemøte. Innbyggermedvirkning er et viktig prinsipp i byggingen av den nye kommunen. Tønsberg-ordfører Petter Berg mener det kan være for mange folkemøter. – Det er ganske ambisiøst med fem temamøter og to generelle folkemøter i løpet av såpass kort tid, mener Tønsberg-ordføreren på vei inn i en så å si tom sal fem minutter før folkemøtet starta.

