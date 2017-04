Betinget fengsel, 10.000 kroner i bot og uten lappen i ett år etter frontkollisjon på Bispeveien

HORTEN/BISPEVEIEN: I retten forklarte Re-mannen i slutten av 30-åra at rattet hadde låst seg før frontkollisjonen på Bispeveien i fjor sommer. Retten trodde ikke på forklaringen.

Det var 22. juli i fjor at mannen kjørte med sønnen sin sørover på Bispeveien. Fagkyndige har anslått en fart på 80 kilometer i timen da bilen de satt i kom over i motsatt kjørefelt og frontkolliderte med en annen bil, sør for Revetal.

Som ReAvisa meldte den gang fikk mannen sitt førerkortet beslaglagt på stedet, og hans seks år gamle sønn ble fraktet i luftambulanse til Ullevål.

Mannen ble i etterkant av ulykken tiltalt for ikke å ha vært tilstrekkelig aktpågivende.

Oppkonstruert forklaring

I Nordre Vestfold tingrett fortalte han at rattet hadde låst seg før han mista styringen over bilen. Da han til slutt klarte å få sving på bilen igjen var det for sent.

Senioringeniør fra Statens vegvesen vitnet i retten og viste til undersøkelser av bilen etter ulykken. Der ble det ikke finni noen tegn på at rattlåsen hadde slått inn.

I dommen fra tingretten står det at tiltaltes forklaring framstår som oppkonstruert og tilpasset de faktiske forholdene, skriver Tønsbergs Blad: Det er ikke funnet noen andre bevis som støtter opp under mannens forklaring.

Mannen sjøl og sjåføren av den møtende bilen kom fra ulykken uten skader. En kvinnelig passasjer i den møtende bilen fikk bruddskader, mens 6-åringen kom fra hendelsen med noen skrammer.

Uten lappen i ett år

Sjøl om retten påpeker at høy hastighet på stedet er skjerpende, mener retten det likevel ikke kan sies at mannen har opptrådt grovt uaktsomt. Derfor ble straffen satt til betinget fengsel i 21 dager og en bot på 10.000 kroner.

Ulykkessjåføren mister retten til å kjøre bil i 12 måneder. For å få førerkortet tilbake må han avlegge ny førerprøve.