Kjørte nesten dobbelt så fort som fartsgrensa – og der sto UP…

HØYJORDVEIEN: Utrykningspolitiet vinka inn den ene etter den andre i Høyjordveien, som så mange ganger før. Men denne påskas verste fartssynder hadde det farlig travelt.

UP har hatt fartskontroll i Høyjordveien fra klokka 12.30 til 17.00, melder politiet i Vestfold 2. påskedag:

– 41 reaksjoner, hvorav 38 forenklede forelegg på fart og tre førerkortbeslag på fart. Høyeste hastighet målt til 114 km/t.

At Utrykningspolitiet stiller seg opp med fartskontroll i Høyjordveien er ikke noe nytt. Heller ikke at mange blir stoppa i hastigheter godt over fartsgrensa.

Men at noen klarer å nesten doble fartsgrensa på 60 km/t er en helt ny og skremmende fartsrekord.

I fjor ble påskas verstefartssynder målt til 101 km/t. Enda flere ble tatt i fjor, hele 14 ble fratatt førerkortet og nærmere 100 forelegg ble skrivi ut.