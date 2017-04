Kommunalsjef: – Det kommer noe positivt ut av dette

REVETAL: Nå legges en plan for hvordan kritikken skal snus til noe konstruktivt. Det forteller kommunalsjef Unni Bu, som ansvar for barnehager og skoler i Re.

Bakgrunn: – Vi skal vise respekt for alle elever. Dette blir tatt tak i!

Les også: Så koker det over på Revetal ungdomsskole – igjen

Det var onsdag i forrige uke at Revetal ungdomsskole-elev Daniel Aall Skillinghaug (15) la ut et kritisk innlegg på Facebook – og sendte det også til ReAvisa.

Det handla om et lite respektfullt forhold mellom noen lærere og elever på Revetal ungdomsskole.

Daniel gikk ikke til rektor, lærerne eller elevrådet med problemene, fordi han ikke hadde trua på at det ville føre noen vei. Flere tidligere elever har stått fram i media og støtta Daniel i akkurat det.

Mediastormen raste rundt Revetal ungdomsskole og Re kommune, der alt fra lokal- til riksmedier omtalte saken. Det tok helt av på sosiale medier, der innlegget og medieoppslagene som fulgte har engasjert stort.

Spesielt det at rektor rådførte seg med politiet ble slått stort opp. Nå er politiet kopla helt ut av saken og stridsøksa er lagt ned etter et møte mellom Daniel og hans mor og skole- og kommuneledelse. Begge parter beskriver det som et godt møte.

Revetal ungdomsskole skal nå legge en plan for å bedre skolemiljøet, og vil ha hjelp av Daniel:

– Etter påske skal vi ha et møte med ledelsen hvor vi vil legge en plan for hvordan vi skal gjøre dette. Og da vil vi ha Daniel og elevrådet med i arbeidet, sier kommunalsjef Unni Bu til NRK Vestfold.

– Selvfølgelig skulle både skolen og Re kommune vært foruten denne saken. Men vi tenker at det har skjedd og det kommer noe positivt ut av dette.

Men elevene bør varsle via rette kanaler i framtida, understreker kommunalsjefen til NRK Vestfold: – Det er viktig å bruke de vanlige kanalene som elevråd, kontaktlærere og ledelse.

Bakgrunn: – Vi skal vise respekt for alle elever. Dette blir tatt tak i!

Les også: Så koker det over på Revetal ungdomsskole – igjen

Les mer om Revetal ungdomsskole under emneknaggen med samme navn.