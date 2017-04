Konfirmantene går fra dør til dør for Kirkens Nødhjelp

RE: I disse dager kan du regne med å få besøk av en bøssebærer. Pengene går til Kirkens Nødhjelp og deres arbeid for reint vann flere steder i verden.

«Ja, vi elsker dette vannet» er slagordet som denne uken samler 40.000 frivillige bøssebærere for Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon 2017. Pengene går blant annet til krisene i Sør-Sudan, Somalia og Syria, og til å forebygge nye vannkriser.

– Denne nasjonale dugnaden gjør det mulig for oss å hjelpe mennesker i nød raskere. Pengene fra Fasteaksjonen kan vi bruke der vi mener det trengs mest, og dette gjør oss bedre rustet i møte med mennesker i kriser, sier generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Anne-Marie Helland.

Kirkens Nødhjelp jobber i en rekke land hvor det akkurat nå er store behov. I Somalia og Sør-Sudan er det erklært hungersnød, mens tørke og konflikt har skapt en mat- og vannmangel i andre deler Øst-Afrika og rundt Tsjadsjøen.

I disse dager arrangeres Fasteaksjonen over hele landet. Pengene fra aksjonen går blant annet til disse landene, men også til mer langsiktig utviklingsarbeid.

– I tillegg til å hjelpe de som er i akutt mangel på vann, så må vi også jobbe langsiktig og forebygge at slike vannkriser oppstår. Derfor vil også penger fra Fasteaksjonen gå til å styrke arbeidet for klima og brønnbygging, sier Helland.

Det er i år 50 år siden Fasteaksjonen ble arrangert for første gang, og hvert år stiller mange tusen nordmenn frivillig opp for å hjelpe andre.

– Vi kunne aldri gjort den jobben vi gjør hver dag uten pengestøtten fra våre støttespillere. Det er stort å se hvordan mange frivillige hvert år setter av mange timer for å hjelpe oss. Den norske dugnadsånden lever i høyeste grad, sier Helland.

Tema for årets aksjon er «Ja, vi elsker dette vannet», noe som er sant for både nordmenn og alle andre.

– Ved å bruke et slagord som spiller på vår nasjonalsang håper vi å få mange nordmenn til å tenke over viktigheten av vannet. Vi tar det så for gitt, og hadde blitt rasende om det ikke kom vann i springen, eller om det var skittent. Men slik er realiteten for over 780 millioner mennesker i verden, som mangler tilgang til reint vann, sier Helland.

Det er menigheter over hele landet som engasjerer frivillige til å bli med på aksjonen, som er Norges nest største bøsseaksjon – etter TV-aksjonen. I flere menigheter er aksjonen en sentral del av konfirmantundervisningen, så også her i Re.

– Det er stort å ha konfirmantene med på laget år etter år. I tillegg til å gå med bøsser, så lærer de om temaene vi jobber med i konfirmantundervisningen. Solidaritet og medmenneskelighet er en viktig del av kristendommen, og vi i Kirkens Nødhjelp er glad for at konfirmantene viser det i praksis ved å gå med bøsser for oss, sier Helland.

I Re ble det i fjor ny innsamlingsrekord med overkant av 93.000 kroner totalt i bøssene her i kommunen. I år håper konfirmantene og andre frivillige med Randi Anne Skårdal og Ole Hafell på kirkekontoret i spissen på å samle inn nærmere 100.000 kroner.