– Bli med inn i jungelen på Elverhøy!

RAMNES: Elverhøy kulturhus er gjort om til en jungel. Der bor Mowgli og alle de ville dyra denne helga.

ReAvisa skreiv om forberedelsene til forestillingen «Mowgli» i mars-avisa – last ned papiravisa her.

Denne helga var endelig ventetida over, etter nesten ett år med øving: Lørdag 1. april var det premiere på forstillingen om gutten Mowgli og de andre dyra i jungelen. Stykket spilles også søndag 2. april.

Amalie Martine Asp (10), som spiller pytonslangen Kaa, forteller før forestillingen at hun gleder seg veldig. Hun, Ella Marie Skjeggestad (10) og Hillevie Hansen Jarle (10) forteller at de håper forestillingen blir kjempebra og håper at publikum kommer til å like den.

Kostymene, dekoren på Elverhøy og skuespillerne fikk publikum virkelig med inn i jungelen. Ikke nok med at forestillingen var full av sang og spenning, hele Elverhøy var gjort om til en jungel både på scenen, i salen, inngangspartiet, kiosken – alt sammen!

De spente jentene hadde ingenting å frykte for at publikum ikke kom til å like forestillingen, for når «Mowgli» var slutt var det stående applaus.

Lørdag var det bare noen få plasser igjen fra fullt hus, og før søndagens forestilling har dugnadsgjengen skaffa noen ekstra stoler så det fortsatt er mulig å sikre seg en billett, melder barneteateret på sitt Facebook-event.

– Det ble veldig bra! Hvis ungene ikke husket helt hva de skulle si redda de seg bra inn igjen, sier regissør Asbjørn Langeland etter forestillingen.

Ikke nok med at han var regissør, han spilte også sjøl i «Mowgli» – som landsbyboer.

Han vil takke alle foreldrene som har hjulpet til. For det har de gjort – det ligger en stor innsats bak barneteatersuksessen på Elverhøy fra liten og fra stor.

Elea Kirkeberg (10), som spiller hovedrollen Mowgli, synes det gikk mye bedre enn forventa. Det synes også Lena Wold-Hansen (10) som spiller jegeren Buldeo.

Totalt er 22 unge skuespillere i alderen 6 – 22 år i sving i et stykke på nesten to timer, fordelt på to akter.