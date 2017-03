Sjelden skjer det så mye på scenene som denne helga!

RAMNES/VÅLE: Første april-helga blir ei stor kulturhelg i Re: I Våle er det jubileumsrevy med Sceneskrekk og i Ramnes er det barneteater med Mowgli. Og du kan fint rekke å få med deg begge deler!

ReAvisa skreiv tidligere om kulturkrasjen som verken kulturkontoret, barneteateret eller revygruppa var klar over før ReAvisa spurte.

Da det ble klart at datoen krasja, ble alt satt inn på å få noe positivt ut av det. Og det har de barneteateret og revygruppa etter alle solemerker klart.

Fælt få kan unngå å vite om kulturhelga i Re som er foran oss.

Les også om jubileumsrevy i Våle og barneteater i Ramnes i ReAvisa, mars 2017 – last ned gratis!

For det går helt fint å få med seg begge deler, med barneteater på Elverhøy klokka 15.00 både lørdag og søndag, og jubileumsrevy på Fjellborg klokka 19.00 lørdag og klokka 16.00 søndag.

Når det frivillige kulturlivet i Re disker opp, regner vi med at folk går mann av huse for å få med seg moroa.

I Ramnes gleder 23 unge skuespillere seg til teppet skal gå opp for Mowgli. Christian Scott-Broen (6) skal spille både ulv og ape. Det han gleder seg mest til, er å si replikkene sine. – Teater er kjempegøy!

Det er ikke bare Christian som gleder seg, jentene Sarah Michelle Strange-Bjørnes (10), Ella Marie Skjeggestad (10), Lena Wold-Hansen (10), Amalie Martine Asp (10), Ida Hegg-Ljøsterød (8) og Mathilde Skjeggestad (8) gleder seg også

veldig.

Det som er morsomst er å lære skuespill, være på scenen og at man kan spille en annen, forteller jentene. Det de syntes er spennende er å spille gutter og dyr, for det gjør de ikke ofte.

Hovedpersonen Mowgli spilles av Elea Kirkeberg (10). Hun både gruer og gleder seg til forestillingen, men det hun syntes er aller best er når hun står på scenen og er ferdig med alle forberedelsene.

Og det er de straks, for i morgen lørdag 1. april går teppet til side for premiere på forestillingen Elea og alle de andre unge skuespillerne har øvd til helt siden i fjor sommer. Det blir en forestilling full av sang, dans og skuespill.

I Våle legges siste hånd på «Reprise» av sprell og moro gjennom 20 år med Sceneskrekk-revy på Fjellborg. Av dagens revygjeng på ti stykker er det bare to som har vært med i alle åra: Pål Arild Thuve Simonsen (59) og datter Anniken Thuve Ivarsson (31).

I år er Anniken revysjef og pappa Pål Arild instruktør. Begge er også med på scenen.

– Anniken var 11 år da ho var med i den første oppsetningen i 1997. Lillesøster Marthine var 7 år, og grein for at ho ikke fikk værra med. Men etter hvert har hele familien vært med, enten på, under, over, bak eller foran scenen, forteller revy-general gjennom alle år, pappa Pål Arild Simonsen. I år er begge døtrene med, og begge svigersønnene.

20 år etter første revy har det vært en utfordring å leite opp gammelt stoff. Revygjengen har ikke vært så veldig flinke til å holde orden i arkivene.

– Bare en revy er på film, ellers har vi leita på gamle PC-er, gamle harddisker, i permer og notater – vi har finni litt av hvert her og der på forskjellige kott rundt om. Det har nok vært nesten like vanskelig som å finne slagstedet, dette her.

Men nå har revygjengen klar en jubileumsrevy som vil gjøre stor stas på disse 20 revy-åra.

– Det kan kanskje være noe noen savner, smaken er som baken. Men vi har med de fleste klassiske karakterene, som for eksempel moped-Vivi fra Vivestad. Dessverre har Irene Skagen som spilte moped-Vivi flytta, men ho kommer i en ny skikkelse; Lill Farstad (35) – ho er like gæærn som Irene.

Flere andre gamle klassiske. lokale revykarakterer får nytt liv igjen nå, mange med nye aktører i rollene.

En sang heter «Forever Re», sunget av Monica Rehn Erichsen – en ti år gammel sang som fortsatt er høyaktuell. Vår sammenslåingspartner Tønsberg nevnes opptil flere ganger: «Fra Tønsberg kommer de til Re – at de er narkomane

kan alle se», er en strofe i Resangen.

– Vi bomma på akkurat det der med «Forever Re», det må vi innrømme. Men vi var derimot ganske forutseende når det gjelder at det kommer folk fra Tønsberg til Re, mener Anniken.

– Men der vi sang om narkomane, så kommer det heller politikere fra Tønsberg. Det er nesten mer skummelt det, sier Anniken og ler.