Re FK 1 scora seks mål – Re FK 2 to. Sjølmål.

BERGSÅSEN: Tross 8 – 0-tap finner Re FKs 2. lag mye positivt bak braktapet mot overmakta. Det viktigste er tross alt å ha det moro!

Se bilder fra fotballsesongen 2017 – fotogalleriet oppdateres underveis i sesongen!

Målscorere på Re FK 1 ble Mads Kjennerud med to mål, og Simen Wifstad, Harald Heian, Vegard Hvaal og Sebastian Hoksrød med hvert sitt. I tillegg til to sjølmål av Re FK 2.

Mens 1. laget har noenlunde samme ambisjon for 2017 som fjorårssesongen – å fortsatt hevde seg i 4. divisjon, har det nyoppstarta 2. laget i 8. divisjon store sportslige ambisjoner:

Opprykk til 7. divisjon.

– Det er vanskelig å si om vi klarer et opprykk, først og fremst må vi klare og samle et lag og en fast stamme som møter opp på treninger og kamper. Men det ser lyst ut, forteller Olaf Solberg til ReAvisa.

– Nå har vi jo faktisk en trener også! Han heter Øystein Styrvold, sier Olaf stolt.

Men det sportslige kommer i andre rekke, dette er et breddetilbud som er mest for moro.

– Vi må finne en balansegang, for det må være bittelitt seriøst for at folk vil være med. Det viktigste er jo og ha et tilbud til de seniorene som ønsker og spille fotball på et lavt nivå.

2. laget kjempa bra mot 1. laget i lørdagens treningskamp – 1. laget kunne ha kjørt over motstanderen fra start til slutt. Sånn ble det ikke, og det jubler 2. laget for.

– Spesielt 2. omgangen synes jeg var meget bra. Vi kjemper godt! Jeg tror det nesten gikk bortimot en halvtime før Re FK 1 scora i 2. omgang!

– Veldig fornøyd med innsatsen til gutta, altså. Spesielt 50 år gamle Olav Andre Næs som gjør en kanonkamp! Han er god!

Olaf minner om at alle som vil kan henge med. 2. laget trener på tirsdager fra klokka 20.30 – 22.00 i Bergsåsen. – Ring meg gjerne for mer info på telefon 99 55 70 42.

Re FK 1 har allerede starta sesongen med NM-kvalik mot Åssiden, der Re røyk ut allerede i første runde med 5 – 2-tap. For andre året på rad hadde Re FK sniki til seg den siste plassen som ga muligheten til å spille NM-kvalik.

I slutten av april starter serien med første hjemmekamp for 2017-sesongen for Re FK 1.

