Lensmann advarer mot svindel: – Ikke betal!

REVETAL: Lensmann Trine Berg på Revetal forteller at hun får flere innom hver dag som blir utsatt for forsøk på svindel – og noen er blitt lurt trill rundt.

At falske fakturaer dukker opp nå og da, er en gammel sak. Men nå sendes de ut på epost i stor skala, med beløp på noen hundrelapper og oppover som skal betales til tilsynelatende kjente firmaer som parkeringsselskaper, bompengeselskaper og liknende.

– Det er fort gjort å tro at man skylder penger – kanskje man glemte å betale for parkering, eller du har passert en automatisk bomstasjon – men tenk deg godt om og sjekk grundig opp hvis du er i tvil, er lensmannens råd.

Disse kravene kommer i kjente firmanavn, kanskje også i bekjentes navn – men sjekk epost-adresse og linker nøye før du klikker på dem. Svindelen bør være lett å avsløre hvis du tenker deg om en gang eller to ekstra.

Noen har opplevd at epostkontoen har havna i gale hender, og at svindelen fortsetter i deres navn. For å ende opp så gæli må du fylle inn brukernavn og passord. Ikke gjør det, med mindre du er helt sikker på at innloggingen er trygg.

Vær forsiktig med å åpne alt av linker, sjøl om det kan komme fra kjentfolk. Det kan sitte andre bak et kjent navn og en kjent epost.

Svindlerne svarer nå så godt at du kan tro at du utveksler eposter med en bekjent. Tidene med Google translate er tilsynelatende på vei over. Ta en telefon og sjekk for sikkerhets skyld.

I dette tilfellet har svindlerne gjort ett par lure ting i tillegg: De sender ut mange falske fakturaer på ganske små beløp, såpass små at mange kanskje ikke gidder å sjekke så nøye – eller krangle i lange tider for å få det tilbake hvis de først har blitt lurt.

Og det er satt en veldig kort betalingsfrist, så de lensmannen har snakka med følte at de måtte kaste seg rundt og få betalt kravet – uten å rekke å sjekke så mye.

Ta tida til hjelp, uansett – er oppfordringen fra lensmann Berg.

– Fakturaene ser ut som ekte ved første øyekast, men det står ikke konkret hva det gjelder. Dette virker til å være veldig omfattende nå om dagen, og spesielt firmaer er utsatt – men også privatpersoner, forteller lensmann Berg.

Hun frykter et renn med mennesker som blir lurt, og synes det er kjedelig. Derfor vil hun gjerne advare gjennom lokalavisa.

For flere har allerede blitt lurt, eller blitt skeptisk og tatt kontakt med lensmannskontoret på Revetal med spørsmål.

– Det er jo blitt mer og mer vanlig å sende faktura på mail. Men det er all grunn til å være like skeptisk til det du får på epost, som det du får i postkassa. Sånn sett er dette ikke noe nytt.