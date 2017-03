Kunnskapsministeren roser Re – når han tilslutt fikk kunnskap om yrkes- og idrettsfag-tilbudet på Re VGS

BERGSÅSEN: I forrige uke ble det etterlyst en kombinasjon av yrkesfag og idrettsfag i riksmediene, der blant annet kunnskapsministeren mente dette var en banebrytende ide. Men det har vi hatt på Re videregående skole i flere år allerede.

Les mer om Re VGS-satsing på kombinasjonen yrkesfag og idrettsfag: Last ned ReAvisa, juni 2016.

Kunnskapsministeren hadde hatt mye å hente på å lese ReAvisa. I juni i fjor skreiv vi om et tilbud ministeren ikke visste eksisterte – og som han etterlyste i forrige uke.

– Dette var ikke et tilbud jeg var kjent med, men det høres veldig interessant ut og viser hvilke fleksibilitet skolene har, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til Byggindustriens fagtidskrift bygg.no – etter å ha blitt gjort kjent med Re videregående skoles idrettstilbud – til alle.

Kunnskapsministeren roser Re for sin idretts- og yrkesfagsatsing: – Viser at det går an, sier han til fagtidskriftet – nå som han er klar over tilbudet.

Hadde han tatt en prat med egne partifeller i lokalpolitikken i Re og Vestfold – og sine partifeller på Stortinget – hadde kunnskapsministeren fått høre om Høyres kunnskapsfraksjon sitt besøk på Re VGS i fjor.

Der nettopp dette var et av temaene: Kombinasjonen av yrkesfag og idrettslinje, som ReAvisa skreiv om i saken om Høyre- delegasjonens Re-besøk: «Et lærerikt besøk på Re VGS», siterte ReAvisa.

– Vi er størst i Vestfold på bygg og anlegg, fortalte Kåre Simonsen, studierektor yrkesfag. – At det går an å kombinere det attraktive idrettstilbudet på Re med alle studieretninger er en stor fordel. – Mange på bygg og anlegg kombinerer det med idrettsfag.

– Det er vel ikke så rart at en om er god i fotball, håndball, ski eller noe annet også kunne tenke seg å bli snekker av yrke? En må ikke gå studiespesialiserende, bare fordi man er et idrettstalent.

Eivind Ellingsen, studierektor idrettsfag, forteller at kombinasjonen yrkesfag og idrettsfag har en kjempeoppgang på Re. – Vi har flere elever som spiller på juniorlandslaget og samtidig tar fagbrev. Her har vi et tilbud for alle!

Det var i et intervju med Byggeindustrien i forrige uke at den tidligere topphopperen Anders Jacobsen etterlyste en egen toppidrettslinje for yrkesfagelever, og både kunnskapsministeren og Byggenæringens landsforening (BNL) syntes innspillet var interessant.

Men den ideen dukka opp for lenge siden på Re VGS – som ifølge Utdanningsdirektoratet er den eneste skolen i Norge som tilbyr idrett i kombinasjon med yrkesfag.

– Svarene fra både BNL og kunnskapsministeren kunne jo nærmest få dette til å framstå som rakettforskning, men de må gjerne besøke oss for å se hvordan ting fungerer her, sier Re VGS-lærer Erik Myrvang til Byggeindustrien.

Eller ta en prat med partifeller i Høyres kunnskapsfraksjon som allerede har vært der og sett det med egne øyne.