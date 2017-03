Sjukehjemmet er et trist syn: Anslår skader for 100.000

VÅLE: Leietakerne har reist og tilbake står et herpa sjukehjem. – Hvis vi som utleier sier «ja, det er normal slitasje så det må vi regne med», så blir jeg litt usikker på hvor vi legger lista, sier Frode Hestnes (FrP).

På vårparten for snart to år siden ble nyheten om at «Little Italy» kom til Våle kjent.

Arbeidere for et italiensk firma skulle bo på det gamle sjukehjemmet, etter at det viste seg å være vanskelig å få solgt bygningsmassen.

Nå er leieforholdet ferdig, og Frode G. Hestnes (FrP) lurer på status for det gamle sjukehjemmet nå:

– Jeg tror jeg har spurt om dette hvert fall tre ganger før, seinest før jul, sier en irritert folkevalgt i siste formannskapsmøte og kommunestyremøte.

– Hva er status for Våletun? Er det gjennomført en sluttbefaring med det italienske selskapet, og hvordan endte den i så fall den?

– Det er gjennomført, bekrefter rådmann Trond Wifstad i kommunestyremøtet 28. februar.

– Tilbakemelding fra teknisk er at det ikke er avdekka vesentlige forhold i bygningsmassen som leietaker kan lastes for.

Det svaret var ikke Hestnes fornøyd med. – Jeg er veldig overraska over at vi klarer å ha en sluttbefaring og konkluderer med at det ikke er noe å ta tak i!

– Hvis dere ser for dere en terrassemarkise som er rivd løs fra veggen så du ser bare hølet etter festene på veggen. Og det er ikke bare en, to eller tre – det ligger henslengt rundt på verandaene, og sånn har det vært i hele vinter.

– Hvis vi som utleier sier, «ja, det er normal slitasje så det må vi regne med», så blir jeg litt usikker på hvor vi legger lista.

Rådmann Wifstad forteller at han har fått signaler om at noe bør gjøres med bygget. – Jeg har sensa at vi bør ta en gjennomgang av bygget – sånn generelt – for å gjøre det i god nok stand.

Men rådmannen viser til det som er nedtegnet etter sluttbefaringen: Re kommune mener ikke at leietakerne er ansvarlig for hvordan det ser ut på gamle Re sykehjem i dag.

– Jeg er glad for at rådmannen sier at han skal ta en tur til for å kikke, men jeg er veldig skuffa over hvordan vi tar vare på vår egen bygningsmasse, sier Hestnes.

– Hvis vi fortsatt sier at alt er i orden – det er bare å reise – da må jeg si at jeg er veldig overraska.

Hestnes anslår kostnader tett oppunder 100.000 kroner eller mer. Hver markise kan koste mellom 5 – 10.000 kroner, og det er flere av dem. I tillegg er det skader på veggene. Det baller fort på seg.

Ellers er status for bygningsmassen:

Vestjordet nylig er offisielt åpnet som ressurssenter for barn og unge

Den gamle sjukehjemsdelen fungerer som midlertidig barnehage etter vannskadene på Skjeggestadåsen barnehage

Fire flyktningfamilier bor i de gamle omsorgsboligene.

– Lokalene er godkjent for midlertidig barnehagedrift, informerer rådmann Wifstad.

Rådmannen vil gi en stor honnør til ansatte og foreldre i en krevende tid, etter vannlekkasjen som gjør at Skjeggestadåsen barnehage må holde stengt på uviss tid.

Foreldre berømmer kommunen for en kjapp løsning, men det er noen utfordring i familienes logistikk.

Derfor bør det vurderes en slags kompensasjon, forteller rådmann.

