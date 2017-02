Har du en PC til overs? Da kommer den til nytte i Katwe

RE/KATWE: Snart reiser ungdomsskole-elever fra Re til vennskapskommunen Katwe midt i Afrika. I bagasjen har de med seg gamle, men fortsatt brukbare PC-er.

Denne saken sto først på trykk i ReAvisa, februar 2017

For andre året på rad skal elever fra Revetal ungdomsskole reise til Katwe for å se med egne øyne hva pengene fra katwedagen her hjemme går til. Elevene jobber en dag til inntekt for Katwe.

I år er utbedring av skolekjøkkenet prioritert, etter ønske per brev fra ungdomsskolen i Katwe, forteller 9. klassingene Lene Sofie Engebretsen (14) og Selma Eggum Myrvang (14).

– Det er ikke pipe på kjøkkenet, derfor blir det veldig røykfylt. Vi i Katwe-komiteen vil fokusere på dette fordi det er veldig viktig å få i seg ordentlig mat i ungdomsårene, og de som jobber på kjøkkenet blir syke på grunn av dårlig luft.

Ungdomsskolen i Katwe ønsker seg også flere datamaskiner. Det er bare fire maskiner der fra før.

– Istedenfor å kjøpe helt nye maskiner, har vi bestemt oss for å prøve å samle inn gamle, men brukbare PC-er. Så dersom noen har en eller flere bærbare datamaskiner de ikke bruker lenger, tar vi dem gjerne med.

14-åringene Lene Sofie og Selma reiser til Katwe i mars.

– Når vi kommer hjem fra turen skal vi fortelle om hvordan vi opplevde turen og hva vi gjorde der nede. Det er fint at vi kan se med egne øyne hva pengene fra katwedagen her hjemme går til.

Elevene skal snakke for medelever, lærere og rektor om turen – og kommunestyret. Da elevene som dro til Katwe i fjor gjorde det, gjorde det tydelig inntrykk på våre folkevalgte.

For det er en helt annen verden man kommer til, men likevel: Mennesker er mennesker.

– Det blir helt sikkert en opplevelse for livet. Jeg regner med vi kommer til å se mye, både på godt og vondt. Vi er blitt fortalt at vi kan regne med å møte mange glade mennesker og et varmt samfunn, tross at de ikke har så mye materielt sett, sier Selma.

– Vondt kan jo bli å møte mennesker med historier vi sjelden hører her hjemme. Som eldre, foreldreløse barn og andre som ikke klarer seg sjøl. De har ofte ingen til å ta vare på seg.

Følget skal bo på Katwe-Re barnehjemmet. De gleder seg til å møte barna de bare har hørt om og sett bilder av. Jentene gleder seg til å oppleve en helt annen kultur.

– Og safari! Jeg håper vi får se mange dyr vi aldri har sett før, sier Selma. – Og spennende og helt annerledes mat og smaker enn vi er vant til, sier Lene Sofie.

Alle i reisefølget med elever og lærere får ha med seg 46 kilo bagasje, så det er mer enn nok plass til PC-er. Det må være bærbare maskiner som fungerer, alle slags merker.

– Det som er dårlig for oss, er veldig bra for dem. En hel skole deler på fire PC-er i dag. Det vil bety mye å få flere PC-er.

Har du en PC til overs – som funker – kan den leveres i resepsjonen på ungdomsskolen i skoletida, innen 5. mars.

Er du skeptisk til å levere fra deg en PC uten å få sletta alt på den, har IT-avdelingen i Re kommune tilbudt seg å formatere alle PC-er som kommer inn.

PS: Torsdag 30. mars er det ny katwedag, der elevene jobber til inntekt for Katwe-Re-samarbeidet. Ta vel i mot ungdommer som søker jobb, oppfordrer leder av Katwekommiteen Halvard Brundtland.

