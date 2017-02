Gratulerer med dagen, Kong Harald!

REVETAL: I dag gratulerer vi Kong Harald med 80-årsdagen!

Hva passer vel bedre enn å se tilbake på folkefesten da kongeparet besøkte Re sommeren for snart fem år siden?

Den splitter nye Revetalparken sto klar, der reinger i tusentalls kom for å hilse Kong Harald og Dronning Sonja velkommen til Re. Det var dronninga som holdt tale her i Re:

Kongen sa at han satte pris at Re kommune vektla det forebyggende arbeidet, slik vi gjør gjennom blant annet SMART oppvekst og fokus på mobbing i barnehagene og skolene.

Hans Majestet Kong Harald V, født 21. februar 1937, er sønn av Kong Olav V og Kronprinsesse Märtha. Han etterfulgte sin far som Norges Konge 17. januar 1991, signet i Nidarosdomen 23. juni 1991. Hans valgspråk er som sin far «Alt for Norge».

ReAvisa gjør som resten av Norges land i dag: – Gratulerer Kong Harald med dagen!

