NM-sølv i hundekjøring til Re VGS-jente

Team Leegard fra Høyjord består av tre blad Leegard: Ronja som er eldst, Ylva som er mellomst, og Maren som er minst. Alle tre er talenter i sporten.

Sist helg var det NM i sprint og mellomdistanse. Her utmerka alle tre seg:

Maren starta i klassen Treningsløp 8 kilometer. Hun var den eneste i klassen, men kjørte fortere enn alle juniorene begge dager!

Ylva stilte til start i 4-spann junior, 8 kilometer. Etter første dag lå hun på førsteplass, men klarte å komme litt utenfor løypa på andre dag. Det endte med en liten skade på fører og litt kluss på spannet. Men hun kom likevel på en sammenlagt 2. plass i NM.

Ronja kjørte 6-spann, 13 kilometer. Det ble en fjerdeplass totalt i løpet, men siden to av dem foran henne på resultatlista er utenlandske ble det en 2. plass i NM.

To sølv og raskeste junior i løpet av hele helga – det er sterkt.

– Jeg er veldig fornøyd med en andreplass, dette er min første pallplass på slede 6-spann, sier 17-åringen som har flere gode plasseringer fra snøreløping med hund fra tidligere.

– Vi har trent mye for å kunne få til dette. Sjøl om det har vært dårlig med snøføre her hjemme, har vi dratt en del opp til Gåsbu på Hamar for å få trent.

For å bli god i hundekjøring, skal det mer til enn fysisk trening for både fører og hunder. – Vi må bli godt kjent med hundene og få gjensidig tilitt. Og ikke minst fore dem riktig.

Det er Ronja og Ylva som tar seg av trening, foring, med mer. Begge ble belønnet med hvert sitt NM-sølv sist helg.

– Etter ei strålende NM-helg med dobbelt sølv frister det til enda mer trening og satsing på sporten?

– Så klart! Jeg skal gjøre alt for å gjøre det enda bedre til neste NM og andre løp! Jeg ser at hundene har kapasitet til å klare å vinne – ikke bare i slede, men også på sykkel, ski og så videre, forteller Ronja til ReAvisa.