Hvem får Andreas’ minnestipend på 30.000 kroner i år?

REVETAL: Andreas Bull-Gundersens Minnefond søker kandidater til årets stipendutdeling.

Andreas Bull-Gundersen fra Re ble drept som offer for blind vold i 2009. Stiftelsen Andreas Bull-Gundersens minnefond er opprettet for å hedre Andreas’ minne.

Det viktigste tiltaket er å dele ut et årlig stipend på 30.000 kroner til en person, organisasjon eller institusjon som gjør et godt arbeid for å forebygge vold blant eller mot barn og unge.

Alle kan foreslå kandidater, melder minnefondet i en epost til ReAvisa. Forslag sendes fondets sekretær på heming.olaussen@gmail.com eller via Andreas Bull-Gundersens Minnefonds Facebookside. Fristen er 23. februar.

Vinneren får tildelt stipendet på et kulturarrangement på Restauranten, Revetal lørdag 22. april. Hittil har kandidater fra Re vunnet stipendet to ganger. Stipendet tildeles i år for 7. gang.

Tidligere vinnere er Voldteksmottaket i Vestfold (Sandefjord), Krisesenteret i Vestfold (Tønsberg), Olasenteret (Re), Røde Kors gatemeklingsprosjekt (Tønsberg), Revetal ungdomsskole arbeid mot mobbing (Re), Stiftelsen Just Unity (Oslo/Nøtterøy).

Les om fjorårets stipendutdeling på Revetal i ReAvisa, mai 2016.

