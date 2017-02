Musikalsk talentsamling på Våle samfunnshus

VÅLE: Ivrige, unge musikktalenter fikk ekstra musikkfaglig påfyll sist helg på Våle samfunnshus. – Morsomt alt sammen, mener William Tinnion-Varholm (13) fra Revetal, – men aller mest moro var det å spille med trommetrioen.

I den kommunale kulturskolen kan alle barn og unge som vil, lære seg å spille et instrument.

Hvis man har spilt en stund og fatter ekstra interesse for spillingen, kan man søke om å få et utvidet tilbud gjennom kulturskolens talentprogram.

– Alle kan utvikle sin musikalitet og bli talenter på høyt nivå, hvis de har et brennende ønske om det, elsker musikk, og er villige til å legge inn nok tid og innsats for å få det til, forteller Magnar Heimdal, en av initiativtakerne til Talentseminaret sist helg.

Nord-Jarlsberg Kulturskole, kulturskolen for Re, Holmestrand og Hof, sto for arrangementet på Våle samfunnshus, i samarbeid med Horten Kulturskole og Skjærgården Kulturskole, for Nøtterøy og Tjøme.

Alle musikktalentene var samla til et felles seminar, med samspill, mesterklasser og konserter. Kulturskolenes egne lærere underviste elevene, og i tillegg var det invitert inn noen eksterne pedagoger for å gi elevene et ekstra løft og inspirasjon.

Geir Henning Braaten er pensjonert professor fra Norges Musikkhøgskole, og en internasjonalt anerkjent pianist. Han hadde mesterklasse med pianoelevene, hvor hver elev ble undervist mens de andre hørte på.

– Tanken er at man lærer vel så mye av å se på andre blir undervist som å bli undervist selv. Alle elevene hadde forberedt hvert sitt stykke, som de fikk tips og undervisning i hvordan de kunne jobbe videre med, forteller Heimdal.

Pianolærer Geir Vang hadde lytting med elevene, hvor de fikk høre og lære om noen av de største verkene i musikkhistorien, av storheter som Bach, Beethoven, Wagner med flere.

Sangelevene hadde også en tilsvarende mesterklasse, med Kristin Kjølberg, sangpedagog ved Norges Musikkhøgskole. I tillegg fikk sangelevene innføring i drama og sceneopptreden av Ester Fagelund Sakshaug, som har en lang karriere som operasanger og sangpedagog.

Det var også elever på messinginstrumenter, saxofon, stryk, slagverk og gitar.

Elevene ble delt inn i ensembler: Messingensemble, trompettrio, saxofonensemble, slagverksensemble, cellotrio, strykekvartett, pop-band og gitarensemble.

Korpslærer og komponist Øystein Sjøvaag Heimdal underviste en gruppe elever i komponering, og de lagde sin egen musikk som ble fremført på de to konsertene lørdag. Der bidro kulturskoleelevene både i ensembler og solo – til stor jubel og applaus fra publikum.

Torild Rosenvinge var vertskap for seminaret, og forteller om god stemning og mye musikalsk jobbing.

– Mange elever ville ikke gi seg. Det var spilling over alt, både i undervisningen og i pausene. Blide, entusiastiske elever og fornøyde lærere.

– Det oppsto nye vennskap på kryss og tvers av instrument og stedstilknytning. Dette seminaret ble arrangert for å gi de ivrigste elevene et ekstra løft og noen ekstra utfordringer.

Erfaringene fra helgas seminar blir tatt med i det videre arbeidet med sikte om å videreføre fordypningstilbudet med ei tilsvarende helg neste år.

Kulturskoleelevene var veldig begeistra for tilbudet.

– Det var gøy. Morsomt alt sammen. Det mest morsomme var å spille trommer, øve å spille med trommetrioen, mener William Tinnion-Varholm (13) fra Revetal på slagverk.

