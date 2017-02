Superraske Ivrig-talenter overraska måldommerne

18 Ivrig-løpere gikk stafett i Telemark denne helga. Først ut på Jarseng skianlegg var mix 8 – 10 år.

Denne aldersgruppa går uten rangering, men det kan vel sies at de gikk så fort at funksjonæren i målområdet mente Lovise – som gikk siste etappe – måtte reise seg opp og fortsette rundt svingen og inn i vekslingsområdet.

Men neida, Lovise og hennes lag var ferdig!

Lag 2 i samme klasse var Malene T. Søyland, Gustav N. B. Bjørang og Vilde J. Horn, som kom inn til en flott uoffisiell 8. plass.

Jentelaget i 11 – 12-årsklassen med Thea Tveitan Aaland, Fran Hermine Bjørang og Ingrid Tuft Søyland pusta 3. plassen i nakken og kom inn 4. plass – bare 13 sekunder bak pallen.

I klassen gutter 11 – 12 år stilte Ivrig med to lag mot 13 andre lag i klassen. De varsla på forhånd at de gikk for gull – og det holdt nesten.

Det ble andreplass på førstelaget med Herman Langedrag, Sindre Andreas Søby og Vebjørn Horn, og 5. plass på andrelaget med Emil Langslet, Robert U.H. Walle og Lars Chr. Sollie.

I gutter 13 – 16 var det totalt 12 lag, hvorav ett fra Ivrig. Oscar Langslet vekslet med Sebastian Horn, som «dansa» avgårde og overlot siste etappe til Andreas Heierstad som ikke «dansa» noe dårligere.

– Flott innsats og inn til en 10. plass, rapporterer IL Ivrig på sin nettside.

IL Ivrig arrangerer poenglangrenn hver tirsdag. Påmelding i Vålehallen fra klokka 17.30 – poengrennet starter cirka klokka 18.00.

– Gutter og jenter, menn og kvinner i alle aldre uansett nivå er hjertelig velkommen!

På grunn av snømangel gikk Biborennet 2017 på lånt arena i Svarstad. Les om rennet her – og se bilder her.

