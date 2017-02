Innfører «frivillig avgift» for å bruke Bibo idrettsanlegg

BIBO: – Vi håper alle som bruker anlegget vil bidra til å drifte det, forteller Øivind Kjær i IL Ivrigs skigruppe.

Tross en snøfattig vinter er det nå nok snø til å gå en sløyfe på ski på Bibo idrettsanlegg. Snøkanonen går for fullt i kulda, takket være ildsjeler i IL Ivrig.

– Her er det bare å ta med skiene å prøve skiføret. Vi starta også opp poenglangrenn forrige uke, og det vil bli hver tirsdag framover, forteller Øivind Kjær til ReAvisa.

IL Ivrig har som mål å få flest mulig ut i de flotte helårs turløypene som er opparbeida de siste åra. I tillegg er det gjort en stor investering i snøproduksjonsanlegg, som sørger for snø sjøl om natursnøen uteblir.

– For å få dette gode tilbudet her i Re er det gjort en del store investeringer. I tillegg koster det en del og drifte dette. Derfor oppfordrer vi alle som bruker anlegget til å bidra.

En slags «frivillig avgift» for å bruke anlegget: 50 kroner per dag, eller 500 kroner per år.

Den frivillige avgiften er – som navnet tilsier – frivillig. Men alle monner drar, og hadde flere bidratt ville den økonomiske byrden blitt lettere å bære for IL Ivrig. Du kan både vipse eller overføre til konto.

Skilt settes i disse dager opp på parkeringsplasser og i løypenettet. Øivind håper flest mulig blir med på spleiselaget:

«IL Ivrig trenger ditt bidrag for å tilrettelegge helårsløyper og å produsere snø», er budskapet på skiltene.

Oppfordringen gjelder ikke alle de som allerede bidrar som superløypevenn, eller de som er med på organiserte arrangement på Bibo – som for eksempel poenglangrenn.

