VM-finale i Idrettsbygget﻿

BERGSÅSEN: Søndag spiller Norge finale i håndball-VM. Ramnes IF inviterer til håndballfest i Idrettsbygget i Bergsåsen.

Alle håndballvenner er velkommen, med et forbehold om plass til alle i Idrettsbygget. Det er gratis å komme inn, men gi gjerne en slant til Ramnes-håndballen hvis du vil.

– Vi har mulighet til å være i Idrettsbygget fra klokka 16.30 søndag 29. januar. Da viser vi VM-finalen på storskjerm og jubler sammen. Kampstart er klokken 17.30, forteller Bernhard Marti i Ramnes IFs håndballgruppe.

– Det blir pizza og brus for dem som er sultne, 100 kroner for voksne og 50 kroner for barn. Det er greit med et varsel på SMS til telefonnummer 996 11 754 dersom du vil komme til pizza før kampen.

Antrekk for kvelden er for en gangs skyld ikke Ramnes IF-drakt i blått – men kle deg gjerne i rødt hvitt og blått, og ta gjerne med flagg. – Vel møtt. Heia Norge!

Annonse: