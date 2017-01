Re-løpet blir til Re-joggen: – Det er bare å henge seg på!

RAMNES: Denne helga skulle Re-løpet gått av stabelen, men når det ikke er skiføre får man ta beina fatt. Derfor organiserer Re-joggen en løpetur i flotte Ramnes-skoger – som en erstatning.

Det er Arne Nåtedal som varsler om Re-joggens initiativ, etter et avlyst – eller utsatt – Re-løp i år. Blir det snø seinere i vinter, kan det bli et Re-løp på sparket. Nå er det langt ifra nok snø.

– Det tradisjonsrike Re-løpet er et turrenn i et nydelig terreng i Ramnes-skauane med jovial stemning og «bare kjentfolk» som funksjonærer. Her har jeg og mange med meg hatt mang en god opplevelse i sporet – og vært døkti sliten i mål…!

– Dessverre gjør den snøfattige vinteren at rennet igjen må avlyses, eller i beste fall utsettes. Men om vi ser positivt på det er det flotte forhold for løping nå!

Så til ære for ildsjelene i Ramnes IF og Ramnes Løypelag som står på hele året, løper Arne «Re-løpet på beina» i morgen, søndag 28. januar – og han håper noen vil slå følge.

Alle som har lyst kan henge med gjennom hele eller deler av Re-løypa, med start fra Ramnes skole klokka 08.00, opplyser han til ReAvisa.

Traseen er mest mulig lik den originale Re-løpet-traseen, bare modifisert der den går over eng eller pløgsle som ikke bør eller kan løpes på. Hele løypa er cirka 38 kilometer lang.

Det blir et rolig langtur-tempo. Det tar anslagsvis i overkant av fire timer å løpe helt fra start til mål.

– Fint om vi kan løpe ut sammen fra start, så går det an å kutte flere steder underveis, avhengig av hvor langt du vil jogge, informerers det på Re-joggens Facebook-gruppe – der du kan se de forskjellige lengde-alternativene.

Sjøl om det ikke er natursnø i Re, har kuldegradene sørga for at snøkanonen på Bibo har gått for fullt. Derfor er det nå en sløyfe på kunstsnø i Våle.

IL Ivrig arrangerer poenglangrenn på tirsdagskveldene. Påmelding i Vålehallen fra klokka 17.30 – poengrennet starter cirka klokka 18.00.

– Gutter og jenter, menn og kvinner i alle aldre uansett nivå er hjertelig velkommen!

På grunn av snømangel gikk Biborennet 2017 på lånt arena i Svarstad. Les om rennet her – og se bilder her.

Les også: Avlyser – eller utsetter – Re-løpet 2017

